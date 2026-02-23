Петербуржцы шокированы: томаты догоняют «огуречный рекорд», цена взлетела до 1000 рублей

Петербуржцы заметили резкое удорожание томатов в городских сетевых супермаркетах. По данным «Делового Петербурга» со ссылкой на очевидцев, стоимость отдельных сортов этого овоща достигла почти тысячи рублей за килограмм, соперничая с недавним «рекордом» на огурцы.
Покупатели обратили внимание на скачок цен 22 февраля. Хотя некоторые виды томатов всё ещё доступны (например, по 273 рубля за кг), другие категории резко подорожали.
В частности, в одной из торговых сетей сорт «Фламенко» продавался за 999 рублей 99 копеек с дисконтной картой, а без скидки — уже за 1052 рубля.
Одна из покупательниц, увидевшая такой ценник, подумала, что ей показалось.