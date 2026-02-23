Городовой / Город / Петербуржцы шокированы: томаты догоняют «огуречный рекорд», цена взлетела до 1000 рублей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербуржцы шокированы: томаты догоняют «огуречный рекорд», цена взлетела до 1000 рублей

Опубликовано: 23 февраля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Петербуржцы шокированы: томаты догоняют «огуречный рекорд», цена взлетела до 1000 рублей
Петербуржцы шокированы: томаты догоняют «огуречный рекорд», цена взлетела до 1000 рублей
Global Look Press / Elena Mayorova
В одной из торговых сетей города томаты сорта «Фламенко» реализовывались по цене 999 рублей 99 копеек.

Петербуржцы заметили резкое удорожание томатов в городских сетевых супермаркетах. По данным «Делового Петербурга» со ссылкой на очевидцев, стоимость отдельных сортов этого овоща достигла почти тысячи рублей за килограмм, соперничая с недавним «рекордом» на огурцы.

Покупатели обратили внимание на скачок цен 22 февраля. Хотя некоторые виды томатов всё ещё доступны (например, по 273 рубля за кг), другие категории резко подорожали.

В частности, в одной из торговых сетей сорт «Фламенко» продавался за 999 рублей 99 копеек с дисконтной картой, а без скидки — уже за 1052 рубля.

Одна из покупательниц, увидевшая такой ценник, подумала, что ей показалось.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью