На что теперь пересели петербуржцы? Открыты неожиданные причины обвала рынка новых машин

В Санкт-Петербурге за первые месяцы 2025 года зафиксировано снижение продаж новых автомобилей на 16%.

В прошлом году в Санкт-Петербурге реализовали 83 599 новых легковых автомобилей и машин малой грузоподъемности, что на 16 процентов меньше, чем за предыдущий год, сообщает телеграм-канал AutoRun SPb.

Автомобильный рынок города за 2025 год показал заметное снижение по данному показателю. Эти сведения опубликовали представители отрасли в одном из популярных каналов в социальных сетях.

Среди двенадцати месяцев прошлого года только три отметились увеличением продаж по сравнению с аналогичными периодами 2024-го.

Самый значительный прирост пришёлся на декабрь, когда удалось продать 8 640 автомобилей, что превышает результат прошлого года на 19 процентов.

Именно этот месяц оказался рекордным по росту спроса.

В январе 2025 года также зафиксирован рост – реализация новых машин выросла на 6 процентов по сравнению с январём 2024 года.

В ноябре преимущество было скромнее и составило лишь 5 процентов в годовом сопоставлении. Таким образом, в остальные месяцы количество заключённых сделок существенно уступало уровню предыдущего года.

Возможные причины сокращения автомобильного рынка в Петербурге уже обсуждались экспертами среди специалистов по автомобильной тематике.

Причины называют самые разные: от изменений условий кредитования до перемен в логистике. Итоговая динамика за год оказалась отрицательной, несмотря на отдельные месяцы с положительным результатом.

