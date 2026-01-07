Когда история оживает: «Поезд Победы» везёт тайны прошлого в Ленобласть

Передвижной музей начнёт работу в этом году с Выборга, а затем посетит ещё четыре города Ленинградской области.

Передвижная экспозиция «Поезд Победы» начнет свою работу в Ленинградской области 10 января. Первыми её смогут увидеть жители Выборга, куда состав прибудет в этот день.

Затем музей отправится в Тихвин, Кингисепп, Гатчину и завершит маршрут в Луге сообщает администрация Ленинградской области.

В составе поезда — десять тематических вагонов, каждый из которых посвящён отдельному периоду или эпизоду Великой Отечественной войны.

Организаторы используют световое оформление, звук и технологии дополненной реальности, чтобы воссоздать атмосферу тех лет и передать посетителям события той эпохи.

Экскурсию будет вести Лидия — собирательный персонаж, который как машинист в возрасте девятнадцати лет проведёт зрителей через главные этапы войны — от Москвы до Берлина.

Экспозиция пробудет в Выборге с 10 по 12 января, в Тихвине состав будет находиться 13 и 14 января, далее его примет Кингисепп 15 и 16 января.

Гатчина примет «Поезд Победы» с 17 по 19 января, после чего музей завершит маршрут в Луге — 20 и 21 января. Время работы для посетителей составляет с 10 часов утра до 19 часов вечера, последняя экскурсионная группа начинает осмотр в 18:20.

