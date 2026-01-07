Как оживить кошелёк после праздников: петербуржцам раскрыли пять спасительных шагов

Январь считается благоприятным временем для обновления долгосрочных финансовых планов и формирования устойчивых привычек в обращении с деньгами.

В начале года для многих характерны сложности с финансами: декабрьские траты на подарки, поездки и различные мероприятия дают о себе знать уже в январе.

Эксперт по финансовому планированию из платёжного сервиса «Апельсин» Александр Писарев в интервью с «Газетой.ru» предложил ряд шагов для восстановления сбалансированного бюджета после праздников.

По его мнению, первым делом стоит внимательно проанализировать расходы, сделанные в последний месяц уходящего года и в начале нового.

Рекомендуется выделить 20-30 минут, чтобы разложить затраты на обязательные и те, которые были вызваны эмоциями, а затем определить, в каких категориях произошёл перерасход. Такой анализ помогает понять, где избежать ошибок впредь.

Следующим этапом становится составление нового бюджета на срок примерно от месяца до полутора. Важно предусмотреть все необходимые платежи, ограниченные траты на не самые важные покупки, а также создать резерв на случай неожиданных расходов.

После масштабных сезонных скидок, по словам эксперта, у многих сохраняется склонность к спонтанным покупкам.

Контроль этих импульсов помогает перестать реагировать на ненужные предложения и отделить действительные потребности от эмоциональных желаний.

Далее можно ненадолго ограничить неплановые траты — вернуть лимиты на развлечения, подписки, посещения кафе или ввести недельный лимит на продукты.

Эксперт уточняет, что такие шаги не требуют радикального режима жёсткой экономии, но способствуют формированию более взвешенного отношения к деньгам.

Завершающий совет — привычка регулярно откладывать небольшую часть дохода. Писарев рекомендует направлять на накопления не менее 5-10% от ежемесячного поступления. Такой подход, по его словам, помогает чувствовать себя спокойнее и делает финансовую ситуацию устойчивее.

Последние исследования также отмечают, что жители Санкт-Петербурга заняли одну из лидирующих позиций по активности в приобретении детских товаров.

