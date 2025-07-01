От «доширачников» к элите: может ли Абхазия стать новым лакшери-курортом

Хватит ли 30 лет, чтобы превратить Страну Души в рай для богатых?

Скандал, спровоцированный словами абхазской чиновницы Минтуризма Кристины Лакербая о том, что «нищие туристы» в республике не нужны, немного утих. Женщина лишилась должности. Эмоции улеглись.

Но вопрос остался открытым: может ли Абхазия действительно стать курортом для богатых? И едут ли люди, которые могут позволить себе дорогой отдых на зарубежных курортах, в Страну души?

Вопрос сам по себе звучит иронически, но никакой иронии здесь нет. Порталу SOCHI1.RU стало интересно, есть ли пятизвездочные отели в Стране души и сколько они стоят.

Бюджетная альтернатива: Абхазия дешевле Краснодарского края?

Несмотря на рост цен на отдых в связи с мировой инфляцией, Абхазия продолжает оставаться бюджетным направлением для россиян. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин:

«Несмотря на то что зачастую Абхазия — это самое доступное направление, включая транспортные расходы, это 80 тысяч рублей и более на двоих на неделю».

Благодаря хорошей транспортной доступности — автомобильное, железнодорожное и теперь уже авиационное сообщение — турист может выбирать удобный для него формат путешествия. По словам Горина, «зачастую путешествия в Абхазию обходятся на 20–30 процентов дешевле, чем на соседние курорты Краснодарского края».

Владелица небольшого отеля в Курортном Городке Адлера, Наталья Эскузян, подтверждает, что в этом году Абхазия составила серьезную конкуренцию именно гостевым домам в Сочи.

Многие ее постоянные гости, приезжавшие годами, предпочли курорты республики.

«У нас тишина, народу нет. Открытый аэропорт дал преимущество нашим соседям. Расхожее мнение, что у них море чище и цены ниже, сыграло с нами злую шутку. Наши гости рванули туда. У меня нет желающих даже за 2 тысячи рублей в сутки с бассейном», — вздыхает Наталья.

Надежда на удачный июль и август тоже рассеивается с каждым днем: бронирований очень мало. Зато в Абхазии мест в нормальных отелях нет.

Пятизвездочный миф: Сервис класса «люкс» или уставшее белье?

Тревел-агент Ирина Викторова говорит, что пятизвездочных отелей в Абхазии не может быть, как и четырехзвездочных, просто потому, что там нет классификации объектов размещения. Поэтому очень сложно определиться с вариантами под конкретные запросы туристов.

Приходится ездить в каждый отель перед тем, как начать сотрудничать с ним. Причем, по ее словам, побывать там нужно в начале каждого сезона.

«Владельцы экономят на ремонте, может поменяться персонал и плохо убирать. Или постельное белье и принадлежности «уставшие» даже в дорогих отелях. Нет классификации — нет стандартов. Никто не гонится за качеством. Зачем напрягаться, если все равно поедут», — говорит Ирина.

Она уверена: до элитного курорта Абхазии еще очень далеко. Поэтому, по ее мнению, основная часть туристов — это бюджетные путешественники.

«Я не хочу никого обидеть, для нас все клиенты одинаково дороги: и бюджетные, и элитные. Но последние в Абхазию точно не едут. Примерный портрет отдыхающих в Абхазии — это сотрудники правоохранительных органов, военные, те, кому запрещен выезд в другие страны. Их семьи. Региональные и муниципальные чиновники, владельцы малого и среднего бизнеса. В общем, средний класс. Отдельная категория — те, кто страдает ностальгией».

Реальность Абхазии: Коровы на пляже и ностальгия по прошлому

Ирина уверена: даже если выбрать дорогой отель с хорошей репутацией, неудобства все равно будут. В Гагре инфраструктура более-менее восстановленная, а вот в Сухуме с ней проблемы.

Чтобы стать лакшери-курортом и отсечь туристов «за 300 рублей», нужны не только хорошие отели.

«Лакшери должна быть вся инфраструктура, а не бродящие по пляжам коровы и их лепехи везде. Да и абхазы не тайцы и китайцы. Облизывать тебя с ног до головы не будут. Как показала жизнь, 30 лет им не хватило восстановить страну, поэтому в ближайшие 30 лет точно элитного курорта там не будет», — уверена Ирина.

Она считает, что Абхазии нужно умерить свои аппетиты и бросить все силы и средства на восстановление республики.

«На одной красоте природы далеко не уедешь».

Опыт туристов

Сергей и Елена Камышовы, которые уже несколько лет отдыхают в Абхазии, выбирают отели по отзывам:

«Поскольку мы экономим на билетах, то можем позволить себе отдых подороже. Всегда выбираем Гагру. Недалеко от границы, да и ухоженный стал городок за последние пять лет. В этот раз отдыхаем в отеле «Абаата», за старинной крепостной стеной. Свой пляж шикарный, бесплатные зонтики и лежаки», — рассказал Сергей.

Елена добавляет:

«Абхазия для тех, кто любит тихий пляжный отдых, природные красоты. Никаких дискотек и ночных клубов здесь нет».

Абхазия остается популярным направлением для россиян, которые ищут доступный, спокойный и живописный отдых. Однако до статуса элитного курорта республике еще далеко: не хватает не только качественных отелей, но и развитой инфраструктуры.