Петербуржцы его возненавидят: Соседов назвал идеальные места для отдыха

Опубликовано: 27 сентября 2025 14:30
Сергей Соседов
Кадр из шоу «За гранью»

Музыкальный критик любит проводить отпуск помпезно.

Сергей Соседов назвал любимые города для отдыха — и, что удивительно, Петербурга в списке нет. Да-да, знаток искусства не внес самый красивый город России в свой топ, но о вкусах не спорят.

Музыкальный критик решил поделиться своими туристическими пристрастиями. Лондон, Москва, Ялта, Феодосия — география получилась любопытная, но северной столицы там не оказалось. Видимо, питерские белые ночи и дожди не вписываются в его формат «пеших открытий».

Соседов в беседе с Ura признался, что пляжи его совершенно не вдохновляют: «Нежная кожа и морская соль несовместимы».

Вместо солнца и песка он выбирает экскурсии, прогулки и культурные маршруты. Но, пожалуй, главный сюрприз — его вечный фаворит Москва. По словам критика, столица никогда не надоедает, в отличие от любых других городов.

Получается парадокс: отдыхать Соседову нравится там, где отдыхать обычно не принято. Ни шезлонгов, ни лежбища под солнцем, зато километры улиц, экскурсоводы и культурный марафон. А Петербург? Ну, видимо, о нём он даже решил не заикаться.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
