Петербуржцы его возненавидят: Соседов назвал идеальные места для отдыха

Новости по теме

Бесплатные туалеты, экономия и экскурсии без очереди: как упростить отдых в Петербурге

Перейти

Подделки, такси без счетчика и дешевые экскурсии: отдых в Турции может стать настоящим кошмаром

Перейти

Цены на отдых в Сочи весной 2025 года: сколько стоит жилье, еда и экскурсии

Перейти

Суздаль, Москва, что дальше? Цены на загородный отдых растут как на дрожжах

Перейти

Новые вагоны с душем: плюсы и минусы инноваций в поездах Москва — Владивосток и Москва — Белгород

Перейти