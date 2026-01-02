Городовой / Общество / Деды Морозы с винтовками, Снегурочка в больнице и крокодил за столом: криминальный Новый год по-русски
Деды Морозы с винтовками, Снегурочка в больнице и крокодил за столом: криминальный Новый год по-русски

Опубликовано: 2 января 2026 09:00
 Проверено редакцией
Дед Мороз
Деды Морозы с винтовками, Снегурочка в больнице и крокодил за столом: криминальный Новый год по-русски
Фото: Городовой.ру

Рассказываем о самых необычных преступлениях, которые распутывали оперативники после боя курантов.

Россия умеет встречать Новый год шумно, весело — и иногда опасно. Алкоголь, переодевания и чувство вседозволенности приводили к историям, которые читаются как сценарии черных комедий.

В Перми несколько лет назад злоумышленники решили угнать автомобиль в ночь на 1 января. Сначала они не справились с воротами, но находчиво сняли створки с петель и уехали кататься по городу. Долго радость не продлилась — машину быстро вернули хозяйке.

Куда трагичнее выглядел эпизод в Чайковском: там «Дед Мороз» и «Снегурочка» сцепились прямо на улице. Мужчина в костюме Деда Мороза избил коллегу-сказочницу собственным посохом. Женщина встретила новый год с сотрясением мозга и тяжелыми травмами.

В 2022-м в новогоднюю ночь застолье двоих приятелей превратилось в кошмар, когда одному показалось, будто собутыльник превратился в крокодила. «Крокодилья галлюцинация» едва не закончилась убийством — ножевой удар обошёлся подсудимому реальным сроком.

Иногда сказочный персонаж просто менял роль. В Новосибирске «Дед Мороз наоборот» в 2013 году не приносил подарки, а уносил. Под бой курантов вор вынес из чужой квартиры два телевизора.

А в 2011-м там же действовала целая «банда Дедов Морозов». В новогодних шубах и с винтовками они ворвались в ломбард, уложили добычу — золота на пять миллионов — в мешки «для подарков» и исчезли за 47 секунд.

Новый год в России — праздник особенный. Для одних он начинается с салата «Оливье» и гирлянд, а для других — с уголовного дела.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
