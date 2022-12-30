Мишель Серова

О второй наследнице он заявил лишь недавно.
Девушку вывели из себя выходки отца.
Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» после похудения решил избавиться от обвисшей кожи.
Общаться с родителем она продолжает как и прежде.
Мишель вместе с мужем и детьми жила в доме своего звездного отца.
Женщина считает, о настоящей любви со стороны пассии Серова речи не идет.
Дочь певца Мишель проговорилась о том, как живет отец.
Мишель родила сына в начале февраля.
Певец не подпускает бывшую жену к своему дому.
Беременная дочь Серова отбивается от негатива
11 декабря в ДК им. Горького состоится концерт – Александра Серова, любимца прекрасной половины человечества и покорителя женских сердец всего бывшего СССР. Песни этого талантливого автора и
"Светлая музыка" и "Космонавт" в рамках проекта "STEREOLETO CLUB" представляют По многочисленным просьбам - CHINAWOMAN! 23 марта первый сольный концерт в