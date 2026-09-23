Адвокат Самойловой прокомментировал вопрос о лишении Джигана родительских прав

Рэпера Джигана, многодетного отца, могут лишить родительских прав, если его действия причинили вред детям. Такое решение гипотетически может быть принято судом после стрельбы в подмосковном доме артиста, пишет rtvi со ссылкой на Олега Тонаканяна — адвоката Оксаны Самойловой.
Mash и Shot сообщили, что в ночь на 4 июля в своем доме в «Шато Соверен» в Подмосковье Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), находясь в состоянии опьянения, взял карабин «Сайга-9», собрал персонал и стал высказывать им многочисленные претензии и обвинения в правонарушениях. В течение 10 часов он удерживал прислугу в доме, давал возможность бежать, а затем стрелял. По информации источника, один из мужчин был ранен в руку и ногу.
В это время в доме находились также дети рэпера и Оксаны Самойловой. Старшая дочь смогла связаться с матерью, которая находилась за границей, и рассказала о том, что происходит, и как они напуганы. По просьбе Самойловой в дом приехали друзья семьи и вместе с охраной остановили рэпера, после чего его отослали на принудительное лечение в Израиль в рехаб. Самойлова приехала в Москву, дети находятся с ней.
Джиган прошёл курс детоксикации, а теперь занимается с психиатрами, что сам рэпер подтвердил СМИ.
После этого инцидента Джигана могут лишить родительских прав, если в судебном порядке будет доказано, что его действия причинили вред детям. То, что это гипотетически возможно, сообщил в разговоре с RTVI Олег Тонаканян — адвокат Оксаны Самойловой.
Сам рэпер прокомментировал Super, что видео со стрельбой было снято для будущего клипа, а информацию о произошедшем в доме он назвал не соответствующей действительности.
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