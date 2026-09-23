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Адвокат Самойловой прокомментировал вопрос о лишении Джигана родительских прав

Опубликовано: 23 сентября 2026 22:30
 Проверено редакцией
Адвокат Самойловой прокомментировал вопрос о лишении Джигана родительских прав
Адвокат Самойловой прокомментировал вопрос о лишении Джигана родительских прав
Globallookpress.com
RTVI: Адвокат Тонаканян допустил лишение Джигана родительских прав по суду

Рэпера Джигана, многодетного отца, могут лишить родительских прав, если его действия причинили вред детям. Такое решение гипотетически может быть принято судом после стрельбы в подмосковном доме артиста, пишет rtvi со ссылкой на Олега Тонаканяна — адвоката Оксаны Самойловой.

Mash и Shot сообщили, что в ночь на 4 июля в своем доме в «Шато Соверен» в Подмосковье Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), находясь в состоянии опьянения, взял карабин «Сайга-9», собрал персонал и стал высказывать им многочисленные претензии и обвинения в правонарушениях. В течение 10 часов он удерживал прислугу в доме, давал возможность бежать, а затем стрелял. По информации источника, один из мужчин был ранен в руку и ногу.

В это время в доме находились также дети рэпера и Оксаны Самойловой. Старшая дочь смогла связаться с матерью, которая находилась за границей, и рассказала о том, что происходит, и как они напуганы. По просьбе Самойловой в дом приехали друзья семьи и вместе с охраной остановили рэпера, после чего его отослали на принудительное лечение в Израиль в рехаб. Самойлова приехала в Москву, дети находятся с ней.

Джиган прошёл курс детоксикации, а теперь занимается с психиатрами, что сам рэпер подтвердил СМИ.

После этого инцидента Джигана могут лишить родительских прав, если в судебном порядке будет доказано, что его действия причинили вред детям. То, что это гипотетически возможно, сообщил в разговоре с RTVI Олег Тонаканян — адвокат Оксаны Самойловой.

Сам рэпер прокомментировал Super, что видео со стрельбой было снято для будущего клипа, а информацию о произошедшем в доме он назвал не соответствующей действительности.

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Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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