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Возвращение «большого автопрома»: в Петербурге собирают роскошные седаны

Опубликовано: 23 сентября 2026 21:57
 Проверено редакцией
Возвращение «большого автопрома»: в Петербурге собирают роскошные седаны
Возвращение «большого автопрома»: в Петербурге собирают роскошные седаны
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru
Бывшие иностранные заводы собирают SENAT 900.

Почти сорок лет в России не выпускали своих серийных автомобилей представительского класса. Последней была легендарная советская «Чайка». С тех пор чиновники и бизнесмены ездили в основном на иномарках. Но теперь ситуация изменилась.

Символичная цифра 323

На заводе в Петербурге собрали 323-й седан SENAT 900. Число выбрано не случайно. Именно столько лет исполнилось Северной столице в 2026 году.

Официально машину показали в июне на Петербургском экономическом форуме. Прошло всего три месяца, а завод уже вышел на стабильные объемы производства, сообщили в Смольном.

Вторая жизнь закрытых заводов

Раньше Петербург называли автомобильной столицей России. Здесь работали крупные площадки брендов Toyota, Nissan и Hyundai. В 2022 году иностранные компании ушли, а цеха опустели.

Город не стал сносить заводы. Власти сохранили ценные кадры, цеха и логистику. В итоге в Петербурге перезапустили все четыре автомобильные площадки. Местные специалисты научились работать со сложным оборудованием и робототехникой.

Впереди — переход на полностью отечественные детали и собственные инженерные разработки.

Что под капотом у SENAT 900

Это крупный седан представительского класса. Он создан для максимального комфорта водителя и пассажиров.

Вот его основные характеристики:

  • Двигатель: мощный бензиновый мотор V6 3.0T на 326 сил.
  • Коробка передач: надежный 8-ступенчатый «автомат».
  • Привод: постоянный полный.
  • Подвеска: пневматическая, чтобы машина ехала мягко и плавно по любой дороге.

В основе линейки SENAT лежат решения, которые раньше создавали для первых лиц государства в рамках проекта «Кортеж». Теперь эти технологии стали серийными.

Новые рабочие места и заказы для заводов

Запуск автозавода — это всегда мощный толчок для всей экономики.

Сейчас на предприятии работают 300 человек. До конца года штат вырастет до 500 сотрудников. А когда завод заработает на полную мощность, здесь будут трудиться около двух тысяч специалистов.

Кроме того, производителю нужны детали. Это значит, что заказы получат российские фабрики по производству электроники, шин, стекла и автокомпонентов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что дефицит бензина выбил из строя 25% петербургских водителей.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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