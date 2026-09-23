Возвращение «большого автопрома»: в Петербурге собирают роскошные седаны

Почти сорок лет в России не выпускали своих серийных автомобилей представительского класса. Последней была легендарная советская «Чайка». С тех пор чиновники и бизнесмены ездили в основном на иномарках. Но теперь ситуация изменилась.
Символичная цифра 323
На заводе в Петербурге собрали 323-й седан SENAT 900. Число выбрано не случайно. Именно столько лет исполнилось Северной столице в 2026 году.
Официально машину показали в июне на Петербургском экономическом форуме. Прошло всего три месяца, а завод уже вышел на стабильные объемы производства, сообщили в Смольном.
Вторая жизнь закрытых заводов
Раньше Петербург называли автомобильной столицей России. Здесь работали крупные площадки брендов Toyota, Nissan и Hyundai. В 2022 году иностранные компании ушли, а цеха опустели.
Город не стал сносить заводы. Власти сохранили ценные кадры, цеха и логистику. В итоге в Петербурге перезапустили все четыре автомобильные площадки. Местные специалисты научились работать со сложным оборудованием и робототехникой.
Впереди — переход на полностью отечественные детали и собственные инженерные разработки.
Что под капотом у SENAT 900
Это крупный седан представительского класса. Он создан для максимального комфорта водителя и пассажиров.
Вот его основные характеристики:
- Двигатель: мощный бензиновый мотор V6 3.0T на 326 сил.
- Коробка передач: надежный 8-ступенчатый «автомат».
- Привод: постоянный полный.
- Подвеска: пневматическая, чтобы машина ехала мягко и плавно по любой дороге.
В основе линейки SENAT лежат решения, которые раньше создавали для первых лиц государства в рамках проекта «Кортеж». Теперь эти технологии стали серийными.
Новые рабочие места и заказы для заводов
Запуск автозавода — это всегда мощный толчок для всей экономики.
Сейчас на предприятии работают 300 человек. До конца года штат вырастет до 500 сотрудников. А когда завод заработает на полную мощность, здесь будут трудиться около двух тысяч специалистов.
Кроме того, производителю нужны детали. Это значит, что заказы получат российские фабрики по производству электроники, шин, стекла и автокомпонентов.
Ранее «Городовой» рассказывал, что дефицит бензина выбил из строя 25% петербургских водителей.