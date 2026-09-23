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Осенний рацион для кур: что изменить, чтобы несушки стали щедрыми на яйца

Опубликовано: 23 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Осенний рацион для кур: что изменить, чтобы несушки стали щедрыми на яйца
Осенний рацион для кур: что изменить, чтобы несушки стали щедрыми на яйца
Городовой ру
Как правильно кормить кур в осенний период

С наступлением осеннего периода погодные условия способствуют снижению продуктивности кур-несушек. В связи с повышением энергозатрат птицы в холодное время года, требуется обеспечить курочек сбалансированным и калорийным рационом.

Из-за нестабильного качества готовых кормовых смесей, лучше самостоятельно приготовить мешанку с использованием доступных компонентов.

Автор блога «Мой птичник» назвал оптимальный состав на 10 особей:

  • 500 г отварного картофеля,
  • 200 г отварной тыквы,
  • 200 г зерновой смеси,
  • 100 г молотой кукурузы,
  • 100 г шрота,
  • 200 г пророщенной пшеницы,
  • 100 г мясокостного фарша,
  • 100 г измельченной яичной скорлупы.

Для приготовления необходимо довести овощную составляющую до состояния пюре, остудить массу и накормить птиц. При необходимости объем порции следует пропорционально увеличить в соответствии с численностью поголовья.

Такая кормовая смесь оптимальна для использования в осенне-зимний период. В ближайшие недели вы заметите существенное повышение показателей яйценоскости птицы.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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