Осенний рацион для кур: что изменить, чтобы несушки стали щедрыми на яйца

С наступлением осеннего периода погодные условия способствуют снижению продуктивности кур-несушек. В связи с повышением энергозатрат птицы в холодное время года, требуется обеспечить курочек сбалансированным и калорийным рационом.
Из-за нестабильного качества готовых кормовых смесей, лучше самостоятельно приготовить мешанку с использованием доступных компонентов.
Автор блога «Мой птичник» назвал оптимальный состав на 10 особей:
- 500 г отварного картофеля,
- 200 г отварной тыквы,
- 200 г зерновой смеси,
- 100 г молотой кукурузы,
- 100 г шрота,
- 200 г пророщенной пшеницы,
- 100 г мясокостного фарша,
- 100 г измельченной яичной скорлупы.
Для приготовления необходимо довести овощную составляющую до состояния пюре, остудить массу и накормить птиц. При необходимости объем порции следует пропорционально увеличить в соответствии с численностью поголовья.
Такая кормовая смесь оптимальна для использования в осенне-зимний период. В ближайшие недели вы заметите существенное повышение показателей яйценоскости птицы.
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