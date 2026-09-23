Осенний рацион для кур: что изменить, чтобы несушки стали щедрыми на яйца

Новости по теме

Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2027 выберу в любимцы другой сорт – урожайность огонь, плоды без грамма горечи

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Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи уже через 45 дней

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«Кураж» и «Герман», прощайте! В 2027 году ставлю на этот сорт: зеленцы по 11 см, до 10 кг с куста

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Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 10 кг/м², плоды хрусткие и без горечи

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«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в новом сезоне выбрала другой сорт – зеленцов не сосчитать, пупырчатые и не горчат

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