Сушеную гвоздику засыпаю солью — всю осень радуюсь своей хитрости: простой лайфхак для дома и дачи

Используем смесь соли и гвоздики при запотевании окон

С приходом осени окна начинают часто запотевать. На улице меняется погода, а в квартире сохраняется тепло, что приводит к повышению влажности и появлению конденсата.

Исправить ситуацию будет возможно с помощью емкости, наполненной гвоздикой и солью.

Как приготовить смесь

Возьмите банку объемом 300-500 мл, наполните ее солью. Сверху добавьте 1-2 столовые ложки сушеной гвоздики. Поставьте емкость к окну, где есть конденсат.

Для чего это необходимо

Соль отлично впитывает влагу, поэтому окна перестанут потеть. Гвоздика дает приятный аромат, который делает нахождение в комнате более комфортным. Постепенно соль будет становиться влажной, из-за чего ее эффективность начнет снижаться. Этого не будет происходить, если своевременно менять ее на новую.

Что важно учесть

Если в комнате наблюдается сильная влажность, то эффекта соли может не хватить. Также этот компонент не способен предотвратить появление плесени.

“Плачущие” окна нужно постоянно вытирать, а также не забывать про проветривание комнат. При необходимости можно проверить и вентиляцию, сообщает gorodok.bz.

Вывод

Соль и гвоздика позволят справиться с небольшим количеством конденсата на окнах, однако это народное средство не сможет заменить настоящий осушитель воздуха.

Как предотвратить появление конденсата на окнах

Конденсат перестанет появляться на окнах, если воспользоваться средством, которое образует защитную пленку. Отличным вариантом станет раствор из спирта и глицерина. Для приготовления средства смешайте глицерин со спиртом в соотношении 1:10, после чего нанесите состав на стекла. Смывать его не нужно.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова добавляет в емкость с солью не только гвоздику, но и палочки корицы. Тогда запах в квартире становится еще более приятным.

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