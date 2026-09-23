Свет сквозь бомбежки: как «Кабель жизни» спас блокадный Ленинград

23 сентября — особая дата. В этот день 84 года назад произошло настоящее чудо.

23 сентября 1942 года в осажденный Ленинград снова пошла электроэнергия. Это был не просто свет в лампочках. Это была надежда на жизнь.

Город во тьме

Зима 1941–1942 годов стала для ленинградцев самой страшной. Город замерз и погрузился во тьму. Враг перерезал все линии электропередач.

Трамваи встали. В домах пропали свет и тепло. Врачи в госпиталях делали операции при свече. Заводы не могли делать снаряды. Ленинград угасал. Нужно было срочно дать городу ток.

Секретный кабель

Инженеры Иван Ежов и Никодим Туманов предложили безумный план. Проложить толстый высоковольтный кабель по дну Ладожского озера. Напрямую от Волховской ГЭС, рассказали в Ленэнерго.

Длина трассы — 22,5 километра. В мирное время такую работу делают месяцами. Энергетики справились за рекордные 48 дней.

Работали ночью, чтобы не видела вражеская авиация. Вокруг рвались снаряды. Наравне с мужчинами трудились женщины. Девушки-водолазы часами простаивали в ледяной воде, укладывая кабель в грунт.

Свет, который дал силы жить

23 сентября 1942 года ток пошел в город. Энергетическая блокада прорвалась.

Ленинград ожил. Свет зажегся в 3 000 жилых домов. Заработали хлебозаводы, в больницы вернулось тепло, а заводы снова стали ковать оружие для фронта. Это была первая крупная победа ленинградцев над смертью и мраком.

Память на берегу Ладоги

Сегодня про этот подвиг помнят. На берегу Ладожского озера собрались ветераны и современные энергетики компании «Россети Ленэнерго».

Они спустили на воду траурный венок в том месте, где кабель когда-то выходил из воды на берег. Простой провод на дне озера спас сотни тысяч жизней. И эту «энергию Победы» в Петербурге не забудут никогда.

Ранее «Городовой» рассказывал, как к 2030 году изменят и расширят музей блокады Ленинграда