Жалею, что раньше так не выращивала спатифиллум: самый простой способ получить пышный куст

Спатифиллум, или «женское счастье», часто теряет вид: листья желтеют, куст остаётся редким. Причина — не только в уходе, но и в неправильной посадке. Если знать несколько правил, растение отблагодарит густой зеленью.
Правильная посадка и грунт
Чтобы куст был пышным, в один горшок сажают сразу два-три растения. Поодиночке спатифиллум наращивает массу медленно. Грунт должен быть воздушным и слабокислым. Смешивают верховой торф, перлит для рыхлости, немного древесного угля. Добавляют готовый субстрат для орхидей: кора сосны и мох сфагнум подкисляют почву.
Также вносят пролонгированное удобрение с цеолитом, биогумусом и почвенными бактериями — оно помогает корням адаптироваться и защищает от загнивания. Грунт не утрамбовывают, иначе он осядет, и придётся подсыпать. Оставляют запас, чтобы корни дышали.
Полив и подкисление: главное для зелёных листьев
Желтизна чаще всего сигналит о щелочной среде. Спатифиллум любит слабокислую почву с pH 5,5–6. Для подкисления используют раствор янтарной кислоты: одну таблетку растворяют в литре горячей воды.
Первая подкормка после пересадки должна включать баланс pH и удобрение для корней. Подойдёт аминоцимус: полчайной ложки на литр воды. В нём аминокислоты, гуминовые и фульвокислоты, железо, магний и калий — всё, что предотвращает хлороз. Через две-три недели можно перейти на удобрение для гортензий или голубики.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова несколько лет выращивает спатифиллумы. Она советует при посадке добавлять в грунт горсть хвойного опада — он естественно подкисляет почву и не даёт листьям желтеть. Ещё один её приём: если листья начали бледнеть, полить растение водой с лимонной кислотой (на кончике ножа на литр). Но важно не переусердствовать: слишком кислая среда тоже вредна. Евгения также советует раз в месяц протирать листья влажной губкой — это улучшает фотосинтез и позволяет вовремя заметить вредителей.
Вывод
Пышный спатифиллум — результат правильной посадки и слабокислого грунта. Сажайте несколько растений вместе, подкисляйте почву и подкармливайте аминокислотами. Тогда листья останутся зелёными, а куст — густым.
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