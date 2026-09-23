Жалею, что раньше так не выращивала спатифиллум: самый простой способ получить пышный куст

Спатифиллум часто теряет вид: листья желтеют, а куст остаётся редким. Рассказываем, как правильная посадка и слабокислый грунт помогают получить пышное цветение.

Спатифиллум, или «женское счастье», часто теряет вид: листья желтеют, куст остаётся редким. Причина — не только в уходе, но и в неправильной посадке. Если знать несколько правил, растение отблагодарит густой зеленью.

Правильная посадка и грунт

Чтобы куст был пышным, в один горшок сажают сразу два-три растения. Поодиночке спатифиллум наращивает массу медленно. Грунт должен быть воздушным и слабокислым. Смешивают верховой торф, перлит для рыхлости, немного древесного угля. Добавляют готовый субстрат для орхидей: кора сосны и мох сфагнум подкисляют почву.

Также вносят пролонгированное удобрение с цеолитом, биогумусом и почвенными бактериями — оно помогает корням адаптироваться и защищает от загнивания. Грунт не утрамбовывают, иначе он осядет, и придётся подсыпать. Оставляют запас, чтобы корни дышали.

Полив и подкисление: главное для зелёных листьев

Желтизна чаще всего сигналит о щелочной среде. Спатифиллум любит слабокислую почву с pH 5,5–6. Для подкисления используют раствор янтарной кислоты: одну таблетку растворяют в литре горячей воды.

Первая подкормка после пересадки должна включать баланс pH и удобрение для корней. Подойдёт аминоцимус: полчайной ложки на литр воды. В нём аминокислоты, гуминовые и фульвокислоты, железо, магний и калий — всё, что предотвращает хлороз. Через две-три недели можно перейти на удобрение для гортензий или голубики.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова несколько лет выращивает спатифиллумы. Она советует при посадке добавлять в грунт горсть хвойного опада — он естественно подкисляет почву и не даёт листьям желтеть. Ещё один её приём: если листья начали бледнеть, полить растение водой с лимонной кислотой (на кончике ножа на литр). Но важно не переусердствовать: слишком кислая среда тоже вредна. Евгения также советует раз в месяц протирать листья влажной губкой — это улучшает фотосинтез и позволяет вовремя заметить вредителей.

Вывод

Пышный спатифиллум — результат правильной посадки и слабокислого грунта. Сажайте несколько растений вместе, подкисляйте почву и подкармливайте аминокислотами. Тогда листья останутся зелёными, а куст — густым.

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