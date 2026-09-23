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Напольная сушилка в спальне больше не в тренде: вот где сушить вещи осенью, чтобы квартира не отсыревала

Опубликовано: 23 сентября 2026 17:37
 Проверено редакцией
Напольная сушилка в спальне больше не в тренде: вот где сушить вещи осенью, чтобы квартира не отсыревала
Напольная сушилка в спальне больше не в тренде: вот где сушить вещи осенью, чтобы квартира не отсыревала
Городовой ру
Осенью сушка белья в спальне приводит к сырости и затхлому запаху. Где разместить сушилку, чтобы влага уходила, а вещи оставались свежими?

С наступлением холодов сушка белья в квартире превращается в испытание. Влага не уходит, окна запотевают, а вещи приобретают затхлый запах. Всё решает правильное место — там, где воздух циркулирует, а не застаивается.

Ванная и балкон: куда уходит влага

Ванная с работающей вытяжкой — лучший вариант. Потолочная или настенная сушилка экономит место и обеспечивает обдув. Но сразу после душа развешивать не стоит: дайте пару выйти. Если зеркало и стены долго остаются мокрыми, вентиляция слабая — ищите другое место.

Застеклённый балкон тоже подойдёт, если на окнах нет конденсата. Прохладный воздух справится, если он движется. Закрытый сырой балкон только затянет процесс.

Если сушите в комнате: правила и ошибки

Не ставьте сушилку в угол за шторами. Мокрые рукава не должны лежать друг на друге, простыни — касаться стены. Радиатор не универсальная сушилка: ткань перекрывает тепло. Хороший отжим уменьшает влагу. После развешивания устройте сквозняк.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова сушит бельё на балконе, но когда там сыро, ставит рядом вентилятор. Поток воздуха ускоряет испарение и предотвращает запах. Ещё один её совет: добавьте в воду для полоскания 50 мл уксуса — бельё сохнет быстрее и не пахнет сыростью.

Вывод

Правильное место и циркуляция воздуха решают проблему. Запотевшие окна — сигнал, что влага не уходит. Найдите помещение с вентиляцией или обеспечьте обдув, и бельё будет свежим.

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Автор:
Евгения Сухова
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