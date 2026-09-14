Обувные полки — прошлый век: хозяйки нашли новое решение для небольшой прихожей — и места сразу куча

Чем заменить обувные полки в маленькой прихожей - есть два варианта

В маленьком коридоре всегда не хватает места, из-за чего приходится экономить пространство. Ботинки принято держать у входа, при этом кажется, что места для еще одной пары точно не хватит. С такой ситуацией знакомы многие хозяйки.

Не стоит устраивать перепланировку, покупать новую мебель. Есть недорогие приспособления, которые позволят навести порядок, а также не займут много места.

Обувные держатели

Конструкция имеет две полки: нижняя устанавливается на дно, а верхняя закрепляется на ней. Вы получаете небольшую вставку, которая поместится в любой шкаф. Благодаря держателю на полке теперь смогут стоять 2-3 пары обуви, а не одна.

Лайфхак будет особенно полезен тем, кто носит ботинки и кроссовки. Они не будут пачкаться, деформироваться.

Рекомендация: если вы носите тяжелую обувь, то для нее лучше выбрать держатели с резиновым покрытием - оно будет препятствовать скольжению.

Органайзеры на вешалку

Если в шкафу есть специальная труба для вешалок, то можно приобрести вертикальный органайзер. В конструкцию можно поместить до 10 пар обуви. Она подходит для тапочек, туфель, кед и прочих вариантов. Благодаря такой хитрости обувь вообще не придется складывать на полки.

Рекомендация: лучше всего отдавать предпочтение сетчатым органайзерам, что позволит сохнуть мокрой обуви, сообщает prochepetsk.ru.

Вывод

Обычная обувная полка занимает много места, поэтому для компактных коридоров придуманы специальные органайзеры и держатели. Они не только позволят спрятать всю обувь, но и сделают прихожую более чистой и светлой.

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