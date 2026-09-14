В Петербурге обсудили возможные изменения в проведении ВПР — как это отразится на учениках

В Петербурге прошло совещание, где обсуждали будущее проверочных работ в школах. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев и представители нескольких регионов предложили сделать ВПР обязательной промежуточной аттестацией.
Также затронули сроки проведения и содержание заданий для школ с углубленным изучением предметов.
Что именно предлагают
Идея простая: вернуть что-то вроде переводных экзаменов, но в едином формате по всей стране. Это позволит объективно оценивать уровень знаний школьников и сравнивать результаты между регионами.
Для школ с углубленным изучением предметов предложили доработать задания — базовый уровень там не отражает реальную подготовку учеников.
Отдельно обсудили сроки проведения: работы должны быть удобны для всех и минимально влиять на учебный процесс.
Совещание длилось больше трех часов, и все предложения взяли в дальнейшую проработку. Пока конкретных решений нет, но направление задано.
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