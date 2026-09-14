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В Петербурге обсудили возможные изменения в проведении ВПР — как это отразится на учениках

Опубликовано: 14 сентября 2026 19:21
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге обсудили возможные изменения в проведении ВПР — как это отразится на учениках
фото Global Look Press
Почему ВПР могут стать обязательными

В Петербурге прошло совещание, где обсуждали будущее проверочных работ в школах. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев и представители нескольких регионов предложили сделать ВПР обязательной промежуточной аттестацией.

Также затронули сроки проведения и содержание заданий для школ с углубленным изучением предметов.

Что именно предлагают

Идея простая: вернуть что-то вроде переводных экзаменов, но в едином формате по всей стране. Это позволит объективно оценивать уровень знаний школьников и сравнивать результаты между регионами.

Для школ с углубленным изучением предметов предложили доработать задания — базовый уровень там не отражает реальную подготовку учеников.

Отдельно обсудили сроки проведения: работы должны быть удобны для всех и минимально влиять на учебный процесс.

Совещание длилось больше трех часов, и все предложения взяли в дальнейшую проработку. Пока конкретных решений нет, но направление задано.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Ленинградском зоопарке пройдет бесплатный ЭКОмарафон.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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