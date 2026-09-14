В Петербурге стало слишком много ПВЗ: новые точки открывают все реже

Темпы открытия новых пунктов выдачи заказов ведущих торговых площадок в Петербурге к сентябрю 2026 года упали почти вдвое. По данным геосервиса 2ГИС, в городе сейчас работает около 10,5 тысяч точек. Годовой прирост составил всего 17,5% — против 34% годом ранее.
Что говорят цифры
Двухлетняя динамика ранее показывала рост на 70%, но сейчас тренд явно пошел на спад. Как отмечает «РБК Петербург», аналогичная картина наблюдается и по стране в целом.
Эксперты связывают замедление не только с естественным насыщением торговых площадей, но и с серьезными проблемами инфраструктуры в регионе. Проще говоря, рынку стало тесно, а открывать новые точки все сложнее.
Бум расширения пунктов выдачи позади, и теперь на первый план выходит не количество, а качество размещения и удобство для покупателей.
Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге обманывают пенсионеров.