Забыли вещи в метро или на вокзале в Петербурге: что делать

Что делать и куда обратиться, если забыли вещи в транспорте

Оставить сумку в электричке или телефон на вокзале — ситуация знакомая, и паниковать не стоит. У железнодорожников и городских перевозчиков есть отработанная схема поиска забытых вещей. Главное — действовать быстро, а не ждать, что пропажа объявится сама.

Если заметили пропажу сразу

Пока поезд еще идет по маршруту, шансы вернуть вещь максимальные. Идите к дежурному по станции или в справочную — сотрудники могут связаться с составом и снять находку на ближайшей остановке. При себе держите максимум деталей: номер поезда и вагона, место, описание вещи, свой телефон.

Только за 2025 год в пригородных поездах Петербурга и Ленобласти нашли 774 забытые вещи — чаще всего сумки, одежду и электронику.

Если прошло несколько дней

Для поездов дальнего следования работает сервис поиска забытых вещей — заявку можно подать в течение 30 дней после поездки. Система предлагает фотографии найденных предметов, так что ехать на вокзал вслепую не придется.

Для электричек действует единый информационный центр — звоните на горячую линию или пишите на электронную почту перевозчика.

Что важно помнить при поиске

Несколько практических подсказок, которые сберегут время и нервы:

не тяните — чем раньше сообщите о пропаже, тем выше шанс, что вещь снимут с маршрута до следующего рейса;

описывайте детально: цвет, наклейки, брелок, содержимое — всё помогает подтвердить, что вещь ваша;

для получения понадобится паспорт, а за хранение могут взять плату по тарифу вокзала;

продукты не хранят — их утилизируют сразу;

документы и ценности передают в полицию, так что забирать их придется не на складе.

Если вещь пропала в метро или автобусе

В метрополитене найденные вещи хранятся 10 дней на станции, затем передаются в городской центр утерянных документов по адресу: Большая Монетная, дом 16.

Если сумка осталась в автобусе — звоните на горячую линию перевозчика, назовите маршрут, время и описание предмета. Водитель не имеет права осматривать вещи из соображений безопасности, поэтому подозрительные находки проверяют с привлечением полиции.

Не каждая пропажа — кража, но если вещь не нашлась через перевозчиков и бюро находок, а пропали документы или ценные предметы, следующий шаг — заявление в полицию.

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