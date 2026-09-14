Квитанции "потяжелеют" с 1 октября: где ЖКХ подорожает сильнее всего

В каких городах платежи вырастут больше всего

С 1 октября 2026 года в России начнется второй этап индексации платы за коммунальные услуги — рост составит от 8 до 22 процентов в зависимости от региона.

Первый этап прошел в январе, тогда тарифы подняли на 1,7 процента из-за увеличения НДС.

Где подорожание ударит сильнее

Лидер антирейтинга — Ставропольский край с ростом на 22 процента. За ним идут Дагестан (19,7 процента), Тамбовская область (17,5 процента), Тюменская область (17,2 процента) и Северная Осетия (16,3 процента).

В Москве, Якутии, Удмуртии, Красноярском и Пермском краях, Мурманской и Орловской областях повышение составит 15 процентов. Меньше всего повезет жителям Хакасии и Чукотки — всего 8 процентов.

Для Петербурга установлен индекс — 14,6 процента. Для типовой квартиры площадью 60 квадратных метров с тремя жильцами платеж вырастет примерно на 1335 рублей в месяц. Новые тарифы начнут действовать с 1 октября, но увидят их петербуржцы в ноябрьских квитанциях.

Что именно дорожает

Индексация затрагивает весь базовый набор: холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, электричество, газ и вывоз мусора. Но итоговая сумма в квитанции зависит от потребления, так что проценты в новостях и цифры в платежке могут не совпадать.

Взносы на капремонт и содержание общего имущества регулируются отдельно.

Следующая индексация запланирована на 1 июля 2027 года — ожидается рост в среднем на 8,7 процента. Так что осеннее повышение вряд ли станет последним, подчеркивает источник.

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