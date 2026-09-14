Беру обычную спичку — и из окон больше не дует даже при сильном ветре: 2 минуты, и подоконник тёплый

Зимой даже пластиковые окна иногда пропускают холод, и найти источник продувания можно с помощью обычной спички.

Зимой даже пластиковые окна иногда начинают пропускать холод. Причины разные: слабый прижим створки, изношенный уплотнитель, проблемы с монтажным швом или зоной подоконника. Прежде чем разбирать откосы и звать специалиста, стоит попробовать найти источник продувания самостоятельно — для этого хватит обычной спички или свечи, пишет "ПРО Город".

Как искать сквозняк

Пламя свечи или спички неспешно перемещают по всем подозрительным зонам: вдоль периметра створки, рядом с петлями, у откосов и подоконника. Если где-то есть движение воздуха, огонь начнёт колебаться или отклонится в сторону. А вот проверять центр стеклопакета смысла нет: стекло и без сквозняка зимой холодное, так что реагировать на него не стоит.

Если дует из-под подоконника

Когда огонь отклоняется именно в этой зоне, виной тому монтажный шов или нарушение его герметичности. Через повреждённый либо плохо заполненный участок холод проходит внутрь. Но замазывать все щели без разбора не стоит — сначала найдите конкретное место, а уже потом решайте, требуется ли восстанавливать герметизацию.

Если воздух проходит по створке

Скорее всего, виноват слабый прижим створки. Чтобы это проверить, зажмите лист бумаги между рамой и закрытым окном и попробуйте его вытащить. Если бумага выскользнет почти свободно, значит, в этом месте створка прижата недостаточно. На большинстве пластиковых окон регулировка выполняется с помощью эксцентриков — деталей фурнитуры. Крутить их следует понемногу, проверяя результат после каждого поворота: чересчур сильный прижим быстрее изнашивает уплотнитель.

Не забывайте про резинку

Со временем уплотнитель теряет эластичность и плохо прилегает к раме. Тогда даже правильно отрегулированная створка перестаёт держать тепло. Чтобы резинка служила дольше, её нужно время от времени очищать от пыли и грязи. Для этого подойдут специальные средства для оконной резины — агрессивная бытовая химия здесь ни к чему.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова однажды зимой почувствовала, что из окна в спальне ощутимо дует. Она прошлась спичкой по периметру створки — пламя дрогнуло возле петли. Отрегулировала эксцентрики, и сквозняк исчез. Спичка не устранит проблему сама, но помогает быстро понять, где искать причину, прежде чем приступать к ремонту.

Вывод

Спичка или свеча — простой способ найти место продувания. Дальше всё зависит от причины: где-то достаточно отрегулировать прижим, где-то заменить уплотнитель или восстановить герметизацию шва. Главное — сначала определить источник, а потом браться за устранение.

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