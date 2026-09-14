За неделю с водителей Петербурга взыскали штрафов почти на 13 млн рублей

Петербургская инспекция продолжает борьбу с машинами, брошенными где попало — на газонах, у контейнеров и перед парадными. Только за одну неделю автомобилисты получили штрафов на 12,6 млн рублей.
Цифры за неделю
С помощью камер автоматической фиксации инспекторы ГАТИ выявили 737 машин, припаркованных в неположенных местах. Из них 410 стояли прямо на газонах — за это выписали больше 7 млн рублей штрафов. Остальные нарушители попались на парковке у контейнерных площадок и перед входами в подъезды.
Сколько придется платить
Для обычных граждан штраф за парковку на газоне или у мусорных баков составляет от 3 до 5 тысяч рублей. А вот юридическим лицам придется раскошелиться серьезнее — от 150 тысяч рублей. Камеры работают автоматически, так что шанс получить постановление по почве довольно высок.
Как не получить штраф
Чтобы не пополнять статистику нарушителей, держите в уме простые правила:
- оставляйте машину только на размеченных парковочных местах — даже "травка" у обочины может оказаться газоном по документам;
- не блокируйте подходы к контейнерам — мусоровозы должны свободно подъезжать;
- проверяйте разметку и знаки перед входом в подъезд — парковка там запрещена.
Инспекция работает активно и без предупреждений, так что проще найти законное место для стоянки, чем потом разбираться с постановлениями.
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