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Скупаю дуги в «Светофоре» по 456 рублей и тащу на дачу: но применяю не для теплиц — теперь они на участке повсюду

Опубликовано: 14 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Скупаю дуги в «Светофоре» по 456 рублей и тащу на дачу: но применяю не для теплиц — теперь они на участке повсюду
Скупаю дуги в «Светофоре» по 456 рублей и тащу на дачу: но применяю не для теплиц — теперь они на участке повсюду
Городовой ру
Необычное использование парниковых дуг на участке. 

В торговой сети «Светофор» представлены металлические парниковые дуги с ПВХ-покрытием (размер 2,5 м на 0,75 м) по цене 456 рублей. Помимо традиционного использования для создания мини-парников, эти изделия представляют собой универсальный садовый инвентарь благодаря сочетанию прочности металла и защитных свойств полимерного покрытия.

Защита от пернатых мародёров и мороза

Конструкцию можно эффективно применять для защиты урожая от птиц: установка дуг над грядками с последующим накрытием сеткой или спанбондом позволяет создать проницаемый купол, обеспечивающий сохранность плодов и нормальный температурный режим. В зимний период каркас подходит для укрытия теплолюбивых многолетников, таких как розы и гортензии, защищая растения от низких температур и налипания ледяной корки.

Опора для растений

Садовые дуги представляют собой эффективное решение в качестве опор для высокорослых и вьющихся культур. Установка конструкции с использованием соединительных перемычек позволяет организовать надежный каркас для огурцов, фасоли или подсолнечника. При интеграции нескольких элементов с защитным тентом формируется компактный навес или функциональная зона отдыха. Парная установка дуг с верхним соединением позволяет создавать эстетичные и практичные арки для клематисов и других лиан.

Защита от ветра

Размещение дуг по периметру грядки обеспечивает создание барьера, защищающего чувствительные растения от ветра и механических повреждений в начале сезона. Также данный инвентарь может использоваться в качестве каркаса в рокариях или альпинариях для фиксации низкорослых растений, что способствует сохранению геометрии композиции в неблагоприятных погодных условиях.

Вывод

Таким образом, дуги являются не просто сезонным расходным материалом, а базовым элементом для обустройства приусадебного участка.

Личный опыт

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова использует такие дуги в качестве опоры для клематисов. А еще они превращаются в прекрасную шпалеру для малины и служат каркасом для зимнего укрытия розовых кустов.

Ранее мы рассказали, как сделать мобильные укрытия для роз.

Автор:
Ксения Давыдова
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