Окна остаются чистыми полгода: использую простой китайский трюк с дешёвым средством

Окна в городе пачкаются за считаные дни, но есть простой китайский трюк с копеечным средством, который продлевает чистоту на месяцы.

Мыть окна в городе — занятие неблагодарное: пыль, копоть и косой дождь возвращают грязь уже через несколько дней. Китайские хозяйки нашли способ продлить чистоту надолго. Секрет не в частой уборке, а в защитном слое, который отталкивает грязь.

В чем суть метода

Обычные спреи для стёкол содержат спирт. Он быстро испаряется, но оставляет статическое электричество, которое притягивает уличные взвеси. Китайский рецепт нейтрализует заряд и закрывает микропоры стекла водоотталкивающей плёнкой.

Для раствора берут половину литра тёплой воды, один колпачок кондиционера для белья и 5–7 капель аптечного глицерина. Смесь взбалтывают и наносят на чистое сухое стекло, затем полируют сухой микрофиброй. Плёнка прозрачна, не даёт разводов, а капли скатываются вместе с пылью.

Как правильно наносить и что учесть

Главная ошибка — избыток компонентов. Если перелить глицерин или кондиционер, останется радужный налёт. Нельзя обрабатывать окна под прямыми лучами: раствор высохнет полосами. Наносить состав лучше в тени, а полировать до полного исчезновения влаги. Профессиональные клинеры советуют средство «Антидождь», но домашний рецепт не хуже и стоит копейки.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова пользуется этим методом дважды в год. Она заметила, что если добавить в раствор чайную ложку уксуса, стекло дольше остаётся прозрачным даже на нижних этажах у дороги. Её совет: не забывайте про уплотнители — их тоже можно протереть этим составом, чтобы резина не пересыхала.



Защитный слой из кондиционера и глицерина продлевает чистоту окон на месяцы. Простой рецепт экономит время и силы.

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