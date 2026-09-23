Линолеум в рулонах — прошлый век: в 2026/27 годах есть три варианта лучше — льняной, жидкий и бесшовный

Три материала, которые заменят привычный линолеум

Обычный линолеум в рулонах еще используют в качестве напольного покрытия, так как он является доступным. Но с этим материалом ремонт начинает выглядеть устаревшим. Сейчас в продаже можно найти более интересные покрытия. Одно из них делают из натуральных компонентов, для другого используют жидкие компоненты, а третий не имеет привычных стыков. Рассмотрим их подробнее.

Льняной вариант

Этот вариант называют мармолеумом. В составе есть древесная мука, известняк, льняное масло, джутовая основа и смолы. Материал получается матовым, плотным, из-за чего он не выглядит дешево. Мармолеум прекрасно смотрится на кухне, в детской и прихожей.

Жидкий вариант

Привычный линолеум может заменить и полимерный наливной пол. Состав заливают ровным слоем и ждут его высыхания, после чего получается идеальное покрытие. Жидкий вариант имеет множество расцветок и фактур. Можно выбрать покрытие под камень, песок и т.д. Стоит отметить, что материал не подойдет для кривого пола. Его нужно изначально выровнять, только после чего приступать к заливке.

Важно: перед приобретением состава убедитесь, что он пригоден для жилых помещений. Часто в продажах можно встретить те варианты, которыми заливается пол в гараже или на складе.

Бесшовный вариант

Под этим вариантом подразумевается микроцемент. Его наносят небольшими слоями на ровную поверхность, поэтому в итоге получается непрерывный пол без швов. Смотрится покрытие очень дорого, его можно сравнить с матовым камнем. Покрытие встречается в бежевом, белом, серо-коричневом оттенке. Лучше всего материал подходит для кухни, санузла или прихожей, сообщает progorod58.ru.

Как ухаживать за покрытиями

Уход за макролеумом, наливным полом и микроцементом немного отличается от обычного линолеума. Убирать пыль можно пылесосом, но важно использовать насадку для паркета. Она не оставляет царапин.

Материалы не терпят едкой химии, поэтому мыть их необходимо обычной водой с мылом. Дополнительных средств быть не должно.

Вывод

Привычный линолеум сильно портит интерьер, поэтому пора рассмотреть более современные варианты. Отличным решением станут макролеум, наливной жидкий пол, а также микроцемент.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова уже испытала на себе жидкий вариант покрытия. Наливной пол ей сделали на теплой лоджии. Покрытие смотрится очень дорого, со стороны напоминает камень.

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