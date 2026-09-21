Томат весом в 1 кг – украшение теплицы: этот сорт "штампует" помидоры со скоростью света – сладкие как поцелуй

Не сорт, а настоящая находка для огородников

Вы уже определились с выбором сортов томатов для предстоящего сезона? Предлагаем рассмотреть к посадке высокопродуктивный коллекционный сорт «Граненый».

Этот сорт был селекционирован в Казахстане в советский период, однако широкое распространение и признание получил в Германии, где высоко ценится за неприхотливость в уходе, а также за выдающиеся вкусовые качества и размер плодов.

Описание сорта

Культура относится к индетерминантным: высота стеблей достигает 1,5–2 м, что требует обязательной подвязки и формирования.

Сорт отличается высокой урожайностью и мощной вегетацией. Растение формируется в 2–3 стебля и сохраняет продуктивность до наступления заморозков.

Биологическая особенность сорта — стабильная 100% завязываемость плодов даже в неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, растения обладают высокой фитоиммунностью к большинству распространенных заболеваний.

Характеристики плодов

Плоды ярко-красного цвета имеют характерную удлиненную бочковидную форму с шестью отчетливыми гранями, что и определило название сорта.

Плоды отличаются крупным размером: средний вес составляет 300–500 г, при соблюдении агротехники достигая 1 кг. Мякоть характеризуется сбалансированным вкусом, сочностью, мясистостью, выраженным ароматом и низким содержанием семян. Плотная кожица устойчива к растрескиванию.

Данный сорт идеален для нарезки и приготовления салатов. Томаты также пригодны для изготовления соусов, соков и промышленной переработки.

Отзывы огородников

«Очень понравился томат. Для меня в нём всё в меру. В меру мясистый, в меру сочный, в меру упругий. Очень вкусный, сладости больше, ароматный», – отзывается о томате Ольга З.

«Куст в ОГ до 1,5м, у меня в теплице вырос до 1,7м, не размашистый, стройный. Сорт урожаен, плоды вкусные, сладкие, стенки толстые. Первые плоды были по 200-300гр, жара спала и сразу пошли крупнее. Не болявый», – пишет Лана.

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