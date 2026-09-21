Скупаю хозяйственное мыло пачками: смешиваю с марганцовкой — показываю, для чего это делают опытные хозяйки

Как использовать марганцовку и хозяйственное мыло для мытья окон - лайфхак

Для мытья окон отлично подойдет средство из хозяйственного мыла и марганцовки. Оно сделает окна чистыми без разводов.

Стекла быстро покрываются пылью, грязью, налетом из кухонного жира и уличной копоти. Есть мыть окна простой водой, то это не принесет никакого результата. Именно поэтому хозяйки со стажем уже давно отдают предпочтение копеечному лайфхаку, который сделает уборку быстрой и простой.

Используем мыло вместо химии

Хозяйственное мыло отлично расщепляет маслянистую грязь, при этом является дешевым и безопасным. Добавление марганцовки позволит сделать окна еще более чистыми. Это средство способствует уничтожению грибков, которые могут находиться в оконных рамах. Грязь легко смоется, а также не оставит разводов. Стекла от такого средства становятся особенно прозрачными.

Готовим чистящий раствор

Добавьте половину куска мыла в натертом виде в небольшое количество горячей воды, всыпьте несколько кристаллов марганцовки. Хорошо размешайте полученный состав, после чего добавьте концентрат в пять литров обычной воды.

После этого можно приступать к уборке. Состав безопасен для рук, из-за чего работать можно даже без перчаток.

Моем окна правильно

Изначально окна следует помыть обычной водой, что позволит размягчить грязь. При наличии следов от скотча воспользуйтесь спиртом или маслом.

После этого можете приступать к использованию готового раствора. Нанесите средство губкой или тряпкой, оставьте на примерно на пять минут, после чего смойте. Благодаря марганцовке и мылу драить поверхность стекол не придется. После мытья следует насухо вытереть окна тряпками или бумажными полотенцами.

Нюанс

Лучше всего заниматься мытьем окон в пасмурный день, когда на улице нет дождя. В солнечную погоду уборку затевать не стоит, так как нагретые стекла будут быстро высыхать, что приводит к разводам, сообщает progorod43.ru.

Как предотвратить быстрое загрязнение окон

Уксусный раствор . На литр воды понадобится 2 столовые ложки 9% кислоты.

. На литр воды понадобится 2 столовые ложки 9% кислоты. Нашатырный спирт . Достаточно 1 столовой ложки средства на литр воды.

. Достаточно 1 столовой ложки средства на литр воды. “Антидождь”. Такие средства можно купить в автомагазинах.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова моет окна два раза в год - осенью и весной. За долгое время она перепробовала множество народных средств: соль, кондиционер для белья, глицерин, но хозяйственное мыло и марганцовка являются лучшим вариантом. Для протирки окон после мытья автор использует исключительно новые салфетки из микрофибры.

Читайте также:

Обувные полки — прошлый век: хозяйки нашли новое решение для небольшой прихожей — и места сразу куча

Мышеловки и приманки ставят только в деревнях: винная пробка решает проблему с грызунами

Куриные яйца дольше останутся свежими: убираю их с дверцы холодильника — вот где им действительно место