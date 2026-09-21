Опасный отпуск: барокамера спасла ногу петербурженки после ожога ядовитой медузой

22-летняя туристка из Петербурга вспоминает свой отпуск с содроганием. Девушка плавала в тёплом море на курорте. Вокруг — безопасная зона с защитными сетками. И вдруг — резкая боль, будто по ноге ударили током.
Именно так начался кошмар, которая пережила петербурженка, отдыхая в Таиланде, сообщила пресс-служба петербургского НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.
Опасный заплыв
Девушка отплыла от берега всего на сотню метров. В воде она случайно задела левой ногой морское животное, скорее всего медузу. Реакция была мгновенной. Нога онемела до колена, началась дикая боль. На коже проявился жуткий рисунок: красные пятна с белыми «электрическими» полосами.
Нападения не было — девушка просто случайно задела щупальца. Стрекательные клетки сработали как микроскопические гарпуны и впрыснули под кожу сильный яд.
Ошибка с первой помощью
На пляже рану обработали соком лимона. Это не помогло. Лечение в местном госпитале тоже не дало результатов. Несмотря на таблетки и уколы, нога «горела огнём». Отёк поднялся до самого бедра, а ткани стали отмирать.
Поняв, что лучше не становится, девушка взяла билет и полетела в Россию. Перелёт с тяжелой травмой стал настоящим испытанием. В Петербурге девушка сразу же вызвала скорую помощь.
Лечение кислородом в барокамере
В Петербурге девушку доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Врачи диагностировали химический ожог второй степени. Яд поразил стопу и голеностоп.
Чтобы спасти ткани от отмирания, врачи применили гипербарическую оксигенацию (ГБО). Пациентку помещали в барокамеру, где она дышала чистым кислородом под давлением.
Как это работает? Из-за яда и отёка клетки ноги буквально «задыхались». Кислород под давлением легко проник в повреждённые ткани. Это помогло снять отёк, запустило заживление и остановило некроз.
Как всё закончилось
Девушка прошла 13 сеансов в барокамере. Комплексное лечение быстро дало плоды: боль ушла, отёк спал, а на месте глубоких ран начала расти новая здоровая кожа.
Сейчас пациентка уже дома. Она долечивается амбулаторно и носит специальный утягивающий чулок, чтобы на ноге не осталось грубых рубцов.
Как защитить себя на море:
- Не плавайте ночью и в сумерках. В это время медузы подплывают близко к берегу.
- Смотрите на знаки. Если на пляже висят предупреждения о медузах, не заходите в воду.
- Носите гидрокостюм или лайкровую одежду. Через ткань медуза не сможет вас ужалить.
- Запомните про уксус. На пляжах опасных регионов (Таиланд, Австралия) всегда стоит искать бутылки с уксусом для первой помощи.
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