Опасный отпуск: барокамера спасла ногу петербурженки после ожога ядовитой медузой

Во время купания в Таиланде девушка задела ногой медузу.

22-летняя туристка из Петербурга вспоминает свой отпуск с содроганием. Девушка плавала в тёплом море на курорте. Вокруг — безопасная зона с защитными сетками. И вдруг — резкая боль, будто по ноге ударили током.

Именно так начался кошмар, которая пережила петербурженка, отдыхая в Таиланде, сообщила пресс-служба петербургского НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Опасный заплыв

Девушка отплыла от берега всего на сотню метров. В воде она случайно задела левой ногой морское животное, скорее всего медузу. Реакция была мгновенной. Нога онемела до колена, началась дикая боль. На коже проявился жуткий рисунок: красные пятна с белыми «электрическими» полосами.

Нападения не было — девушка просто случайно задела щупальца. Стрекательные клетки сработали как микроскопические гарпуны и впрыснули под кожу сильный яд.

Ошибка с первой помощью

На пляже рану обработали соком лимона. Это не помогло. Лечение в местном госпитале тоже не дало результатов. Несмотря на таблетки и уколы, нога «горела огнём». Отёк поднялся до самого бедра, а ткани стали отмирать.

Поняв, что лучше не становится, девушка взяла билет и полетела в Россию. Перелёт с тяжелой травмой стал настоящим испытанием. В Петербурге девушка сразу же вызвала скорую помощь.

Лечение кислородом в барокамере

В Петербурге девушку доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Врачи диагностировали химический ожог второй степени. Яд поразил стопу и голеностоп.

Чтобы спасти ткани от отмирания, врачи применили гипербарическую оксигенацию (ГБО). Пациентку помещали в барокамеру, где она дышала чистым кислородом под давлением.

Как это работает? Из-за яда и отёка клетки ноги буквально «задыхались». Кислород под давлением легко проник в повреждённые ткани. Это помогло снять отёк, запустило заживление и остановило некроз.

Как всё закончилось

Девушка прошла 13 сеансов в барокамере. Комплексное лечение быстро дало плоды: боль ушла, отёк спал, а на месте глубоких ран начала расти новая здоровая кожа.

Сейчас пациентка уже дома. Она долечивается амбулаторно и носит специальный утягивающий чулок, чтобы на ноге не осталось грубых рубцов.

Как защитить себя на море:

Не плавайте ночью и в сумерках. В это время медузы подплывают близко к берегу. Смотрите на знаки. Если на пляже висят предупреждения о медузах, не заходите в воду. Носите гидрокостюм или лайкровую одежду. Через ткань медуза не сможет вас ужалить. Запомните про уксус. На пляжах опасных регионов (Таиланд, Австралия) всегда стоит искать бутылки с уксусом для первой помощи.

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