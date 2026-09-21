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Теперь не надо домашних заставлять есть творог — с такой запеканкой они сами добавки просят

Опубликовано: 21 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
Теперь не надо домашних заставлять есть творог — с такой запеканкой они сами добавки просят
Теперь не надо домашних заставлять есть творог — с такой запеканкой они сами добавки просят
Городовой ру
Творожная запеканка без муки, манки и соды получается нежной, как суфле. 

Многие считают творожную запеканку скучным блюдом, но этот рецепт меняет представление. Без муки, манки и соды она получается воздушной и сочной. Секрет — в правильной работе с белками и крахмалом, делится кулинарный блогер Наталья Красилова.

Почему получается воздушной

Для рецепта берут 500 г творога 9%, 3 яйца, 3 ст. л. сметаны, 3 ст. л. сахара, 50 г кукурузного крахмала, ванильный сахар и щепотку соли.

Желтки отделяют: два идут в творог, один — для смазки. Творог с желтками, сахаром, сметаной и крахмалом взбивают блендером до однородности. Белки с щепоткой соли взбивают до устойчивых пиков — соль делает пену стабильнее. Затем аккуратно вмешивают белки в творожную массу движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Масса должна остаться пышной.

Как выпечь и сохранить пышность

Форму застилают бумагой, выливают массу, сверху смазывают желтком. Выпекают при 175 C около 40 минут. После выключения духовку приоткрывают и оставляют запеканку внутри ещё на 20 минут — резкий перепад температуры заставит её осесть. Готовность проверяют по румяной корочке. Если форма шире, времени может понадобиться меньше.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такую запеканку для семьи. Она советует добавить в творожную массу щепотку куркумы — цвет станет золотистым, а вкус не изменится. Ещё один её приём: использовать силиконовую форму, тогда запеканка не пригорит и легко вынется. А перед подачей дать ей полностью остыть — так она лучше держит форму.

Запеканка без муки и манки получается нежной и полезной. Готовится просто, если соблюдать пропорции и не торопиться вынимать из духовки.

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Автор:
Евгения Сухова
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