Березовую кору собираю и сушу — не трачу ни копейки, а дома и на даче выручает: 5 полезных идей

Береста — доступный материал, который пригодится для растопки, хранения мелочей и даже защиты от комаров.

Береста — материал, который часто остаётся после спила деревьев. Она лёгкая, прочная и хорошо горит. Но прежде чем её использовать, важно правильно заготовить, пишет "ГородОК".

Как собрать и высушить

Не снимайте кору с живых деревьев — берите только отделившиеся куски с сухостоя или поваленных стволов. Собранную бересту очистите от мусора, затем просушите в проветриваемом месте. Влажные пласты нельзя убирать в закрытую тару — они заплесневеют. Храните сухой материал подальше от огня.

Практическое применение

Полоски бересты вместе со щепой — отличная растопка для печи или мангала. Используйте только чистый материал без масла и краски.

Из ровных пластинок получаются бирки для растений: напишите название сорта и прикрепите к колышку.

Крупный лист подойдёт как подкладка под садовый инструмент.

Гибкую бересту можно сложить в короб и закрепить шпагатом — в нём удобно хранить семена, прищепки или шпагат.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова использует бересту на даче несколько лет. Она советует поджигать мелкие кусочки в металлической банке — дым отпугивает комаров и мошек. Этот способ она применяет вечером на террасе. Ещё один её приём: берестяной короб она ставит в сарае для хранения гвоздей и мелкого крепежа — они не ржавеют, потому что береста впитывает лишнюю влагу. А недавно она попробовала использовать бересту как подложку под мокрую обувь: за ночь она впитывает влагу, и к утру ботинки сухие.

Береста — доступный материал для растопки, хранения мелочей и защиты от насекомых. Соблюдайте правила заготовки, и она сослужит добрую службу в хозяйстве.

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