Метро растет: до станции «Заставская» осталось пройти всего 500 метров

Строительство петербургского метрополитена идет сразу на нескольких участках.

Главные новости приходят с коричневой и зеленой веток. Под землей кипит работа: где-то пробивают новые километры, а где-то уже укладывают рельсы.

Коричневая линия: проходчики идут навстречу друг другу

Сейчас рабочие строят продолжение Красносельско-Калининской ветки. Проходка идет с двух противоположных сторон. Главная точка встречи — будущая станция «Заставская».

Она станет важным узлом, ведь с нее можно будет пересесть на «Московские ворота» синей ветки.

Вот как идут дела на этом участке:

Тоннелепроходческий щит под номером 3 уже прошел станцию «Броневая». Из двух километров ему осталось пройти всего 500 метров до «Заставской». Финиш совсем близко, сообщает канал "Подземник".

Второй щит прошел от «Броневой» около 600 метров.

Зеленая линия: от рытья тоннелей к отделке

На Невско-Василеостровской линии ситуация другая. Здесь гигантский щит «Надежда» уже закончил пробивать тоннель от «Беговой» до станции «Каменка» (с остановкой на «Богатырской»).

Особенность этого участка в том, что щит «Надежда» делает один большой двухпутный тоннель. Поезда здесь будут ходить навстречу друг другу в общем пространстве, а не в разных трубах.

Сейчас под землей идет обустройство:

Строители полностью залили прочный бетонный пол на отрезке до «Богатырской».

На первом пути уложили 520 метров бетона под рельсы.

На втором пути залили первые 100 метров.

Внутри тоннеля уже поставили 290 массивных колонн. Они нужны для монтажа вентиляции и сетевых кабелей.

Что это дает городу?

Развитие этих линий критически важно для Петербурга. Зеленая ветка наконец-то разгрузит густонаселенный Приморский район, жителям которого катастрофически не хватает станций.

А коричневая ветка создаст новый подземный маршрут в обход центра города и свяжет юго-западные районы с остальной сетью метро.

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