В Петербург приехали умные троллейбусы из Минска: чем они удивят пассажиров

В город на Неве привезли первые троллейбусы новой модели от Минского автомобильного завода. Скоро они выйдут на линии, которые обслуживает Троллейбусный парк №1. Всего до конца года Петербург получит 86 таких машин, сообщили в Смольном.
Стильный дизайн и максимум комфорта
Новая модель называется МАЗ 303Т22. Вы точно узнаете её на улице: у машины яркий современный дизайн.
Но главное — внутри. Это полностью низкопольный троллейбус. В нем нет ступенек ни на входе, ни в самом салоне. Он вмещает 90 человек, а для 34 пассажиров предусмотрены сидячие места.
Тёплый пол и защита от защемления
Разработчики добавили много полезных мелочей, которые сделают поездки приятнее, сообщает Горэлектротранс.
- Наклон кузова. На остановках троллейбус умеет слегка «приседать» в сторону тротуара, чтобы пожилым людям и родителям с колясками было легче зайти.
- Тёплый пол. В зоне дверей встроены нагревательные элементы. Зимой там не будет скользко, а снег и грязь с обуви быстро высохнут.
- Безопасные двери. Если дверь начнет закрываться, но заденет человека или сумку, умная система тут же откроет створки обратно.
- Комфорт в любую погоду. В салоне работает климат-контроль, а специальные датчики считают количество пассажиров и следят за состоянием водителя.
А еще у троллейбуса есть небольшой запас хода без проводов — 250 метров. этого вполне хватит, чтобы объехать аварийный участок или перекрытую полосу, просто опустив «штанги».
Петербург — троллейбусная столица России
Наш город удерживает первое место в стране по размаху троллейбусной сети. Сегодня на 48 маршрутов ежедневно выходят более 820 машин. При этом в Петербурге вообще нет устаревших троллейбусов: средний возраст техники — всего пять лет.
Закупка новых МАЗов проходит в рамках большой программы обновления транспорта. Всего город уже подписал контракты на поставку 521 нового троллейбуса.
Кстати, обновление парка совпало с юбилеем. В этом году петербургскому троллейбусу исполняется 90 лет — движение запустили в Ленинграде еще в октябре 1936 года. И сегодня наш электротранспорт остается одним из самых современных и удобных в стране.
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