В Петербург приехали умные троллейбусы из Минска: чем они удивят пассажиров

Петербуржцев ждет очередное пополнение на дорогах.

В город на Неве привезли первые троллейбусы новой модели от Минского автомобильного завода. Скоро они выйдут на линии, которые обслуживает Троллейбусный парк №1. Всего до конца года Петербург получит 86 таких машин, сообщили в Смольном.

Стильный дизайн и максимум комфорта

Новая модель называется МАЗ 303Т22. Вы точно узнаете её на улице: у машины яркий современный дизайн.

Но главное — внутри. Это полностью низкопольный троллейбус. В нем нет ступенек ни на входе, ни в самом салоне. Он вмещает 90 человек, а для 34 пассажиров предусмотрены сидячие места.

Тёплый пол и защита от защемления

Разработчики добавили много полезных мелочей, которые сделают поездки приятнее, сообщает Горэлектротранс.

Наклон кузова. На остановках троллейбус умеет слегка «приседать» в сторону тротуара, чтобы пожилым людям и родителям с колясками было легче зайти.

На остановках троллейбус умеет слегка «приседать» в сторону тротуара, чтобы пожилым людям и родителям с колясками было легче зайти. Тёплый пол. В зоне дверей встроены нагревательные элементы. Зимой там не будет скользко, а снег и грязь с обуви быстро высохнут.

В зоне дверей встроены нагревательные элементы. Зимой там не будет скользко, а снег и грязь с обуви быстро высохнут. Безопасные двери. Если дверь начнет закрываться, но заденет человека или сумку, умная система тут же откроет створки обратно.

Если дверь начнет закрываться, но заденет человека или сумку, умная система тут же откроет створки обратно. Комфорт в любую погоду. В салоне работает климат-контроль, а специальные датчики считают количество пассажиров и следят за состоянием водителя.

А еще у троллейбуса есть небольшой запас хода без проводов — 250 метров. этого вполне хватит, чтобы объехать аварийный участок или перекрытую полосу, просто опустив «штанги».

Петербург — троллейбусная столица России

Наш город удерживает первое место в стране по размаху троллейбусной сети. Сегодня на 48 маршрутов ежедневно выходят более 820 машин. При этом в Петербурге вообще нет устаревших троллейбусов: средний возраст техники — всего пять лет.

Закупка новых МАЗов проходит в рамках большой программы обновления транспорта. Всего город уже подписал контракты на поставку 521 нового троллейбуса.

Кстати, обновление парка совпало с юбилеем. В этом году петербургскому троллейбусу исполняется 90 лет — движение запустили в Ленинграде еще в октябре 1936 года. И сегодня наш электротранспорт остается одним из самых современных и удобных в стране.

Ранее «Городовой» рассказывал, как изменилось метро в петербурге и чего ждать дальше.