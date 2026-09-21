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В Петербург приехали умные троллейбусы из Минска: чем они удивят пассажиров

Опубликовано: 21 сентября 2026 10:09
 Проверено редакцией
В Петербург приехали умные троллейбусы из Минска: чем они удивят пассажиров
В Петербург приехали умные троллейбусы из Минска: чем они удивят пассажиров
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербуржцев ждет очередное пополнение на дорогах.

В город на Неве привезли первые троллейбусы новой модели от Минского автомобильного завода. Скоро они выйдут на линии, которые обслуживает Троллейбусный парк №1. Всего до конца года Петербург получит 86 таких машин, сообщили в Смольном.

Стильный дизайн и максимум комфорта

Новая модель называется МАЗ 303Т22. Вы точно узнаете её на улице: у машины яркий современный дизайн.

Но главное — внутри. Это полностью низкопольный троллейбус. В нем нет ступенек ни на входе, ни в самом салоне. Он вмещает 90 человек, а для 34 пассажиров предусмотрены сидячие места.

Тёплый пол и защита от защемления

Разработчики добавили много полезных мелочей, которые сделают поездки приятнее, сообщает Горэлектротранс.

  • Наклон кузова. На остановках троллейбус умеет слегка «приседать» в сторону тротуара, чтобы пожилым людям и родителям с колясками было легче зайти.
  • Тёплый пол. В зоне дверей встроены нагревательные элементы. Зимой там не будет скользко, а снег и грязь с обуви быстро высохнут.
  • Безопасные двери. Если дверь начнет закрываться, но заденет человека или сумку, умная система тут же откроет створки обратно.
  • Комфорт в любую погоду. В салоне работает климат-контроль, а специальные датчики считают количество пассажиров и следят за состоянием водителя.

А еще у троллейбуса есть небольшой запас хода без проводов — 250 метров. этого вполне хватит, чтобы объехать аварийный участок или перекрытую полосу, просто опустив «штанги».

Петербург — троллейбусная столица России

Наш город удерживает первое место в стране по размаху троллейбусной сети. Сегодня на 48 маршрутов ежедневно выходят более 820 машин. При этом в Петербурге вообще нет устаревших троллейбусов: средний возраст техники — всего пять лет.

Закупка новых МАЗов проходит в рамках большой программы обновления транспорта. Всего город уже подписал контракты на поставку 521 нового троллейбуса.

Кстати, обновление парка совпало с юбилеем. В этом году петербургскому троллейбусу исполняется 90 лет — движение запустили в Ленинграде еще в октябре 1936 года. И сегодня наш электротранспорт остается одним из самых современных и удобных в стране.

Ранее «Городовой» рассказывал, как изменилось метро в петербурге и чего ждать дальше.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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