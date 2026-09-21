Рыжие монстры на даче в Ленобласти: откуда взялись гигантские слизни и как от них избавиться

Дачники Ленобласти борются с рыжим французским пришельцем.

Вы наверняка видели их на грядках или газоне. Огромные, ярко-рыжие и очень липкие. Это не просто улитки без ракушек, а настоящие захватчики. Они уже плотно обосновались в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах. И уходить не собираются.

Кто этот рыжий пришелец?

Как рассказал в своем блоге биолог Павел Глазков, в интернете и новостях их часто зовут «испанскими». Но это ошибка. Наш главный вредитель — рыжий придорожный слизень.

Его родина — юг Франции. Раньше эти слизни тихо жили в лесах и ели старую траву. Но потом люди вырубили деревья под поля. Слизни попробовали фермерские овощи, вошли во вкус и вместе с урожаем разъехались по всему миру.

Почему их невозможно остановить?

Один такой слизень может вырасти до 10–15 сантиметров. Выгнать их с участка крайне сложно, и вот почему:

Едят абсолютно всё. Овощи, ягоды, трупы животных, фекалии, бумагу и дождевых червей. Если еды нет, они спокойно едят друг друга или нападают на птенцов в гнездах.

Овощи, ягоды, трупы животных, фекалии, бумагу и дождевых червей. Если еды нет, они спокойно едят друг друга или нападают на птенцов в гнездах. Их никто не ест. У наших птиц и ежей нет к ним интереса. Из-за густой и едкой слизи слизни просто несъедобны для местной фауны.

У наших птиц и ежей нет к ним интереса. Из-за густой и едкой слизи слизни просто несъедобны для местной фауны. Они гермафродиты. У каждой особи есть и мужские, и женские органы. Чтобы завести потомство, слизню подходит вообще любой сородич. После встречи яйца откладывают оба.

У каждой особи есть и мужские, и женские органы. Чтобы завести потомство, слизню подходит вообще любой сородич. После встречи яйца откладывают оба. Не боятся морозов. Взрослые особи и яйца легко переносят наши зимы глубоко в земле.

За один сезон один слизень выдает несколько сотен яиц.

"Для продолжения рода им достаточно встретить представителя своего рода. Особи обмениваются половыми продуктами (перекрёстные оплодотворение), после чего расползаются в ожидании откладки яиц. Именно за таким процессом я и застал на днях в пригороде Петербурга этих рыжих пришельцев", - говорит эксперт.

Боевой план на осень

Осенью слизни продолжают активно спариваться. Если не уничтожить их сейчас, весной ваш участок превратится в их личный ресторан. Биолог дал совет, как от них избавиться.

1. Делаем пивную ловушку

Возьмите старые, слегка подгнившие доски и мокрые пахучие тряпки.

Положите под них корки от забродившего арбуза.

Налейте полстакана дешевого темного пива.

Оставьте на ночь. Утром под доской собрались десятки вредителей — вам останется только их забрать.

2. Ищем и уничтожаем кладки Слизни прячут яйца под камнями, кусками шифера, в кучах скошенной травы и под досками. Яйца похожи на мелкие белые шарики диаметром 2–3 мм (как гранулы удобрений). Нашли кучку? Залейте кипятком.

Не оставляйте вредителям шансов на зимовку! Очистите участок прямо сейчас, чтобы сберечь весенний урожай.

Ранее «Городовой» рассказывал, что собирать в Ленобласти и как не принести домой яд.