Сколько на самом деле зарабатывают в Петербурге и почему мы уступаем Северу

Реальные зарплаты в Петербурге не дотягивают до северных.

Рост зарплат в России начинает тормозить. Бешеные гонки доходов 2023 и 2024 годов остались позади. Сейчас зарплаты растут, но уже не так быстро — в среднем на 11% в год, сообщают РИА Новости.

Эксперты составили свежий рейтинг регионов по уровню доходов.

Что такое «средняя зарплата»

Обычно власти отчитываются о средней зарплате. В 2026 году она превысила 111 тысяч рублей. Но обычные люди часто удивляются: «Где эти деньги?».

Все просто: если директор получает 500 тысяч, а пять его сотрудников — по 40 тысяч, то в среднем они получают по 116 тысяч.

Поэтому эксперты смотрят на медианную зарплату. Это ровно середина: 50% жителей получают больше этой суммы, а 50% — меньше.

В среднем по России «чистая» медианная зарплата (уже после вычета налогов) составила около 72 тысяч рублей. На эти деньги можно купить примерно 2,7 стандартного набора товаров и услуг (еда, гигиена, платежи за ЖКХ).

Где в России платят больше всего?

На вершине рейтинга — севера и сырьевые регионы. Там тяжелые условия, но огромные деньги из-за нефти, газа и золота.

Чукотка — лидер по сухим цифрам. На руки медианный рабочий получает здесь больше 197 тысяч рублей .

— лидер по сухим цифрам. На руки медианный рабочий получает здесь больше . Ямал (ЯНАО) — лидер по реальной покупательной способности. Зарплаты тут хватает аж на 5,1 базового набора товаров.

В первую пятерку также входят Ненецкий округ, Магадан и ХМАО. Москва расположилась в группе лидеров: медианная зарплата там — 120 тысяч рублей (хватит более чем на 3 набора).

А вот внизу списка оказались регионы Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан). Там медианные зарплаты не превышают 40–45 тысяч рублей, а денег хватает едва на 1,5 базового набора.

А что с Петербургом?

Санкт-Петербург оказался на 14-м месте.

На чистую медианную зарплату петербуржец может купить 2,9 фиксированного набора товаров и услуг. Это лучше, чем в среднем по стране (2,7), но до топ-10 Северная столица не дотянулась.

Что в итоге?

Санкт-Петербург держится в уверенных середняках с уклоном вверх. Мы живем лучше, чем 80% регионов России, но догонять Москву и северные нефтегазовые округа Петербургу пока сложно.

Работодатели больше не готовы раздавать огромные прибавки просто так. Рынок труда постепенно остывает, и главным драйвером для роста доходов в Петербурге остается личная квалификация, особенно в IT, промышленности и логистике.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербуржцы стали чаще обращаться в суды для взыскания зарплат и премий.