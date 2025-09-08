Попытка контрабанды: почему Аглая Тарасова оказалась под следствием

Известная российская актриса Аглая Тарасова, дочь Ксении Раппопорт, была задержана, когда прилетела из Израиля в московский аэропорт Домодедово.
При досмотре багажа у нее нашли вейп, внутри которого находилось гашишное масло весом около 0,38 грамма — этот объем считается значительной дозой наркотика, пишут Риа Новости.
Что грозит актрисе?
В отношении Аглаи Тарасовой уже возбуждено уголовное дело. По этой статье ей грозит до 7 лет лишения свободы, а также крупный штраф, который может составлять до миллиона рублей.
Молодой человек актрисы знает о задержании, но подробностей не рассказывает. По его словам, у Аглаи нет никакой зависимости.