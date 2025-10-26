Смелый балет, бросивший вызов традициям: чем запомнилось 26 октября в истории Петербурга

Календарь Санкт-Петербурга богат на события, и 26 октября занимает особое место в его истории.
1766: «Медный всадник» рождается в Петербурге
26 октября 1766 года в Петербург прибыл скульптор Этьен Морис Фальконе, которому суждено было создать один из самых узнаваемых символов города — памятник Петру I, известный как «Медный всадник».
С 1766 по 1778 год Фальконе жил и работал в мастерской в доме П. П. Жако на Большой Морской улице, 11, посвящая себя монументальному труду.
1828: «Колесница славы» над Дворцовой площадью
26 октября 1828 года Арка Главного штаба украсилась грандиозной скульптурной композицией «Колесница славы» работы Василия Демут-Малиновского и Степана Пименова.
Это произведение искусства, созданное в честь великой победы России над Наполеоном, выполнено из медных листов толщиной 0,8-1 миллиметр. Высота скульптуры составляет 10 метров, ширина — 15,6 метра, а длина — 9,6 метра.
Газета «Северная пчела» восторженно писала:
«Сие колоссальное произведение искусств вылито из чугуна на Казенном литейном заводе, обшито медью и вызолочено. Здание Главного штаба и целая Дворцовая площадь приняли теперь другой вид».
1905: Зарождение Совета рабочих депутатов
26 октября 1905 года состоялось первое заседание Петроградского Совета рабочих депутатов. Оно прошло в физической аудитории Технологического института.
Это событие стало важным этапом в развитии рабочего движения и предвестником грядущих политических изменений.
1930: Премьера смелого балета
26 октября 1930 года в Ленинграде, в Академическом театре оперы и балета (Мариинском), состоялась премьера балета Дмитрия Шостаковича «Золотой век».
Этот спектакль отличался новаторским подходом, включая в себя сцены игры в карты, бокса и футбола, а также «буржуазные танцы», такие как фокстрот, канкан и чечетка.
Балет, поставленный молодыми балетмейстерами В. Войненным и Л. Якобсоном, с декорациями художницы В. Ходасевич, выдержал 18 представлений, став заметным явлением в театральной жизни города.