Смелый балет, бросивший вызов традициям: чем запомнилось 26 октября в истории Петербурга

Четыре истории города на Неве.

Календарь Санкт-Петербурга богат на события, и 26 октября занимает особое место в его истории.

1766: «Медный всадник» рождается в Петербурге

26 октября 1766 года в Петербург прибыл скульптор Этьен Морис Фальконе, которому суждено было создать один из самых узнаваемых символов города — памятник Петру I, известный как «Медный всадник».

С 1766 по 1778 год Фальконе жил и работал в мастерской в доме П. П. Жако на Большой Морской улице, 11, посвящая себя монументальному труду.

1828: «Колесница славы» над Дворцовой площадью

26 октября 1828 года Арка Главного штаба украсилась грандиозной скульптурной композицией «Колесница славы» работы Василия Демут-Малиновского и Степана Пименова.

Это произведение искусства, созданное в честь великой победы России над Наполеоном, выполнено из медных листов толщиной 0,8-1 миллиметр. Высота скульптуры составляет 10 метров, ширина — 15,6 метра, а длина — 9,6 метра.

Газета «Северная пчела» восторженно писала:

«Сие колоссальное произведение искусств вылито из чугуна на Казенном литейном заводе, обшито медью и вызолочено. Здание Главного штаба и целая Дворцовая площадь приняли теперь другой вид».

1905: Зарождение Совета рабочих депутатов

26 октября 1905 года состоялось первое заседание Петроградского Совета рабочих депутатов. Оно прошло в физической аудитории Технологического института.

Это событие стало важным этапом в развитии рабочего движения и предвестником грядущих политических изменений.

1930: Премьера смелого балета

26 октября 1930 года в Ленинграде, в Академическом театре оперы и балета (Мариинском), состоялась премьера балета Дмитрия Шостаковича «Золотой век».

Этот спектакль отличался новаторским подходом, включая в себя сцены игры в карты, бокса и футбола, а также «буржуазные танцы», такие как фокстрот, канкан и чечетка.

Балет, поставленный молодыми балетмейстерами В. Войненным и Л. Якобсоном, с декорациями художницы В. Ходасевич, выдержал 18 представлений, став заметным явлением в театральной жизни города.