Почему в Петербурге до сих пор губернатор, а не мэр: как это связано с историей города и его особым статусом
Почему в Петербурге до сих пор губернатор, а не мэр: как это связано с историей города и его особым статусом

Опубликовано: 26 октября 2025 09:30
Почему в Петербурге до сих пор губернатор, а не мэр: как это связано с историей города и его особым статусом
Фото: Городовой.ру

В Москве все по другому. Разница только в названии, но не в полномочиях.

И мэр Москвы, и губернатор Петербурга — это главы регионов, просто названия должностей в каждом субъекте федерации устанавливают сами местные власти. Закон позволяет выбирать: кто-то оставил «мэра», кто-то предпочёл «губернатора».

Исторически в Петербурге тоже был мэр — с 1991 по 1996 год. Эту должность занимал Анатолий Собчак. Потом статус города федерального значения закрепили за Петербургом, и в уставе прописали другое название — губернатор. С тех пор оно и осталось.

В Москве решили не менять традицию, поэтому столица до сих пор живёт с «мэром».

Сейчас Петербург возглавляет губернатор Александр Беглов, а Москва — мэр Сергей Собянин. Разные названия, одинаковая суть: оба управляют городами федерального уровня.

Автор:
Игорь Мустафин
