Почему в Петербурге до сих пор губернатор, а не мэр: как это связано с историей города и его особым статусом

И мэр Москвы, и губернатор Петербурга — это главы регионов, просто названия должностей в каждом субъекте федерации устанавливают сами местные власти. Закон позволяет выбирать: кто-то оставил «мэра», кто-то предпочёл «губернатора».
Исторически в Петербурге тоже был мэр — с 1991 по 1996 год. Эту должность занимал Анатолий Собчак. Потом статус города федерального значения закрепили за Петербургом, и в уставе прописали другое название — губернатор. С тех пор оно и осталось.
В Москве решили не менять традицию, поэтому столица до сих пор живёт с «мэром».
Сейчас Петербург возглавляет губернатор Александр Беглов, а Москва — мэр Сергей Собянин. Разные названия, одинаковая суть: оба управляют городами федерального уровня.