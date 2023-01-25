Все новости / Валентина Толкунова

Валентина Толкунова

Шоу-бизнес
Fish Milk jazz launge
Джерри Ким родился в 1955 году в г. Джамбуле (ныне Тараз-Весы) Казахской ССР в семье переселенцев из Дальнего Востока. Этот древнейший город, который находился на Великом Шелковом пути и являлся центральным караван-сараем, очень контрастен по своему населению (немцы, евреи, корейцы, греки, славяне, азиаты). Многонациональная культура наложила свой след и на музыкальную жизнь города.
27 фев 2007 12:24
Эксклюзив
Последние новости
Легче и нежнее облака: этот десерт из трех продуктов готовится всего 15 минут Общество
Заменит и плойку, и бигуди: дуршлагу нашлось неожиданное применение Общество
Урожай попрет как на дрожжах: удобрение есть в каждом доме и не стоит ни копейки Общество
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес