Валентина Толкунова

Fish Milk jazz launge

Джерри Ким родился в 1955 году в г. Джамбуле (ныне Тараз-Весы) Казахской ССР в семье переселенцев из Дальнего Востока. Этот древнейший город, который находился на Великом Шелковом пути и являлся центральным караван-сараем, очень контрастен по своему населению (немцы, евреи, корейцы, греки, славяне, азиаты). Многонациональная культура наложила свой след и на музыкальную жизнь города.