Валентина Толкунова

Это ее единственный ребенок.
Артист скончался от остановки сердца 23 июня.
Хиты из многосерийного фильма могли исполнить Магомаев и Толкунова.
Артисты дружили на протяжении многих лет.
Телеведущий заявил, что готов быть мальчиком для битья.
После возвращения из США у музыканта не было симптомов COVID-19.
Слух о болезни артиста в считанные дни разлетелся по всему поселку.
Лев Лещенко дважды получил отрицательный тест на COVID-19.
Артист нарушил правила самоизоляции, вернувшись из США.
8 мая 2012 года в Екатерининском зале Таврического дворца (ул. Шпалерная, д.47) пройдет концерт Международного симфонического оркестра Капеллы «Таврическая» (Санкт-Петербург),
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20 февраля 2008 г. в БКЗ «Октябрьский» состоится Юбилейный концерт С.Петербургского композитора Сергея Касторского,автора более 500 песен,многие из которых стали хитами, удостоенными
6 октября в ТКЗ им. «Дзержинского» состоится творческий вечер известного поэта Эдуарда Кузнецова. Эдуард Кузнецов больше известен в России как поэт-песенник. На его стихи поют
Джерри Ким родился в 1955 году в г. Джамбуле (ныне Тараз-Весы) Казахской ССР в семье переселенцев из Дальнего Востока. Этот древнейший город, который находился на Великом Шелковом пути и являлся центральным караван-сараем, очень контрастен по своему населению (немцы, евреи, корейцы, греки, славяне, азиаты). Многонациональная культура наложила свой след и на музыкальную жизнь города.
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