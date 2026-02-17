Огненная лошадь врывается в историю: выставка в честь китайского Нового года в Петербурге

В Государственном музее истории религии стартовала выставка «Красный конь», посвященная Новому году по китайскому календарю. Главным символом 2026 года — огненной лошадью — сделан акцент в экспозиции.
Экспонаты включают свыше 40 артефактов, связанных с изображением лошади в различных культурах и религиях: китайские лубочные картинки, амулеты, обереги, седла, стремена, подковы, картины и скульптуры.
Особо выделяются деревянное седло начала XX века из Средней Азии, дымковские глиняные игрушки, икона «Архистратиг Михаил» XIX века и советский плакат «Да здравствует Красная Армия!» 1920 года.
Также представлена редкая бурятская фигурка покровителя лошадей Хаягривы конца XIX века, отмечает ТАСС.
Выставка затрагивает не только мифологию и искусство, но и древнюю легенду: по преданию, Будда в свой день рождения созвал животных, и лишь 12 из них, включая коня, преодолели бурную реку, чтобы поздравить его. В награду каждый получил год под свою власть.