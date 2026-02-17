Эскалатор «Балтийской» задержит петербуржцев: вход закроют до марта

Изначально завершение работ намечали на 27 февраля, но теперь сроки сдвинулись до 20 марта, что повлияло на режим доступа к вестибюлю.
В будние дни с 8:10 до 9:20 вход в метро закроют полностью, а вечером с 17:00 до 19:00 введут ограничения. График могут менять по ситуации с пассажиропотоком, уточнили в пресс-службе петербургского метрополитена.
На период ремонта пассажирам рекомендуют переходить на ближайшие станции: до «Технологического института» курсируют автобус №71 и троллейбусы №3, №8, а до «Нарвской» — автобус №205.
Вестибюль «Балтийской» функционирует в сокращенном режиме с начала декабря, а полное окончание ремонта ожидается лишь к концу марта.