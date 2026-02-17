Городовой / Город / Эскалатор «Балтийской» задержит петербуржцев: вход закроют до марта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фекальный кошмар на борту: петербуржцы судятся с авиакомпанией из-за соседа в небе Город
Город России, который называют "сибирским Чикаго" - на это есть причины, сходств очень много: чем уникален Полезное
Дубай теперь в пролете: россияне массово скупают билеты на новый бюджетный курорт у моря – без визы и пересадок Полезное
Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов Город
Приобрели BMW X1 китайской сборки - допустили главную ошибку в жизни: названы отличия от настоящего "немца" Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Эскалатор «Балтийской» задержит петербуржцев: вход закроют до марта

Опубликовано: 17 февраля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Эскалатор «Балтийской» задержит петербуржцев: вход закроют до марта
Эскалатор «Балтийской» задержит петербуржцев: вход закроют до марта
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Петербурге продлили капитальный ремонт эскалатора на станции метро «Балтийская». 

Изначально завершение работ намечали на 27 февраля, но теперь сроки сдвинулись до 20 марта, что повлияло на режим доступа к вестибюлю.

  • В будние дни с 8:10 до 9:20 вход в метро закроют полностью, а вечером с 17:00 до 19:00 введут ограничения. График могут менять по ситуации с пассажиропотоком, уточнили в пресс-службе петербургского метрополитена.​

  • На период ремонта пассажирам рекомендуют переходить на ближайшие станции: до «Технологического института» курсируют автобус №71 и троллейбусы №3, №8, а до «Нарвской» — автобус №205.

Вестибюль «Балтийской» функционирует в сокращенном режиме с начала декабря, а полное окончание ремонта ожидается лишь к концу марта.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью