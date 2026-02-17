3 пшика на листья – и герань не унять: шпарит бутоны как заведенная днем и ночью – не подкормка, а "живая вода"

Герань требует регулярного внесения удобрений в течение всего года, при этом весной особенно важно обеспечить растению полноценное питание, поскольку после зимнего периода оно испытывает дефицит питательных веществ. Для выбора оптимальной подкормки необходимо учитывать специфические потребности герани.
Герань демонстрирует выраженную потребность в сахарах, поэтому рекомендуется использовать подкормки, содержащие сладкие компоненты. В то время как некоторые специалисты применяют сахар или глюкозу, наибольшую эффективность показывает использование мёда.
Для приготовления раствора растворите две столовые ложки натурального мёда, не содержащего добавок, в одном литре тёплой воды. Полученный раствор следует перелить в распылитель и равномерно нанести на листья герани. Данную процедуру рекомендуется проводить еженедельно.
По мнению агронома Ксении Давыдовой, для герани наиболее предпочтительна внекорневая подкормка, поэтому не следует поливать растение сладким раствором под корень.
Мед содержит значительное количество питательных веществ, необходимых для оптимального развития герани, что способствует формированию обильных соцветий в кратчайшие сроки. Применение медовой подкормки рекомендуется осуществлять без одновременного использования других удобрений во избежание избыточного поступления питательных веществ.
