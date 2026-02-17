Поддержка мам-студенток в Петербурге: 346 единоразовых пособий в 100 тысяч рублей

В Смольном сообщили о количестве студенток вузов, получивших единовременную выплату в 100 тысяч рублей за беременность в 2025 году — таких оказалось 346 человек.
Число беременных учащихся растет, что подтвердила глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова на заседании правительства.
По ее словам, увеличение связано с внедренными мерами поддержки: обустройством комнат для мам и малышей в учебных заведениях, пунктами проката детских товаров первой необходимости, социальными нянями и другими инициативами.