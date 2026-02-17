Не лопата и не ковш: вот как очистить 10 соток за 10 минут – ни снежинки не останется

Какая техника поможет быстро и без усилий очистить участок от снега

Зима этого года выдалась аномально снежной. Январь стал одним из самых снежных месяцев за более чем 200 лет наблюдений. В последний раз такие экстремальные снегопады, которые прошли в январе, наблюдались с конца XIX в., однако очистку участка от снега никто не отменял.

Традиционные лопаты – не самый лучший вариант: уже через несколько минут такой тренировки начинает отваливаться спина. А среди техники особенно выделяются два варианта – снегоуборщик и электролопата. На вопрос о том, какой из них лучше, ответили эксперты Дзен-канала «GEON.RU | Магазин инструментов».

Плюсы и минусы снегоуборщика

Снегоуборщик, пожалуй – наилучший вариант даже для таких заснеженных зим. За 1 час он проходит 100-500 м2. Даже наледь и глубокий снег для него не помеха. Все, что вам нужно – это направлять прибор в нужную сторону, причем особых усилий это не требует.

Но есть и минус, и он существенный – стоимость. Самые бюджетные модели начинаются с 10 тыс. р., приборы средней ценовой категории обойдутся в 20-30 тыс. р., а профессиональные устройства могут стоить и все 40-60 тыс. р. Электрические снегоуборщики стоят дешевле бензиновых, однако придется платить удобством, поскольку они зависимы от розетки.

Плюсы и минусы электролопаты

За час этот прибор способен расчистить до 150 м2. В отличие от снегоуборщика, электролопата меньше шумит, не испускает неприятный запах, ее можно хранить в хозблоке. Приятно порадует и цена – в пределах 5-15 тыс. р.

Но есть и минусы. По мощности электролопата значительно уступает снегоуборщику. Она работает только на недавно выпавшем снегу, глубина которого не превышает 30 см. Если у вас на участке образовалась ледяная корка или старые сугробы, электролопата тут бессильна.

