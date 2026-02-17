Городовой / Город / От разнорабочего до прораба: рекордные зарплаты и цифровой рывок в петербургском строительстве
От разнорабочего до прораба: рекордные зарплаты и цифровой рывок в петербургском строительстве

Опубликовано: 17 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Всего в СЗФО в 2025 году было размещено более 170 тыс. вакансий в сфере строительства.

По итогам 2025 года медианная зарплата в строительной отрасли Санкт-Петербурга увеличилась на 11% и достигла 110 100 рублей, согласно исследованию hh.ru, доступному ТАСС.​

Анализ hh.ru фиксирует положительный рост оплаты труда в петербургском строительстве: медианная предлагаемая зарплата в вакансиях составила 110 100 рублей, что превышает уровень 2024 года на 11%.

Диапазон зарплат в отрасли варьируется от 68 400 до 190 900 рублей. Петербург уверенно лидирует по числу строительных вакансий в СЗФО, где за год открылось свыше 170 тыс. таких позиций, подчеркивая роль города как центра масштабного строительства и бизнеса.

Топ-специальности и зарплаты

В 2025 году в Петербурге больше всего вакансий пришлось на специалистов со следующими медианными зарплатами:

  • Инженер-конструктор, инженер-проектировщик — 121 400 рублей.

  • Разнорабочий — 82 900 рублей.

  • Инженер ПТО, инженер-сметчик — 120 500 рублей.

  • Слесарь, сантехник — 89 800 рублей.

  • Электромонтажник — 97 400 рублей.

  • Руководитель проектов — 126 700 рублей.

  • Монтажник — 118 400 рублей.

  • Прораб, мастер СМР — 139 800 рублей.

Юлия Аликова
