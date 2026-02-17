100 мл в таз – и белье снова станет кипенно-белым: ни серости, ни желтизны – даже 10-летняя ткань ослепит белизной

Как вернуть белью и вещам прежнюю белоснежность

У многих есть белые вещи и белье, ведь они смотрятся очень свежо и красиво. Но со временем такая ткань теряет прежнюю белоснежность, покрываясь серым налетом, пятнами и желтизной. Как вернуть белью и вещам первозданную белоснежность, рассказала эксперт по домоводству Марина Жукова.

Первый этап

В первую очередь нужно налить в таз с теплой водой 100 миллилитров перекиси водорода и 100 миллилитров нашатырного спирта 3%. В полученный раствор отправить вещи на 1 час. За это время они станут значительно белее и свежее.

Второй этап

Затем в таз нужно налить очень горячую воду и всыпать 2 мерные ложки кислородного отбеливателя. Замочить белье или вещи на ночь.

Третий раз

Постирать вещи привычным способом. После развести в тазу кристаллы марганцовки, буквально на кончике ножа. Намылить белье или вещи хозяйственным мылом и отправить в раствор марганцовки до тех пор, пока ткань не станет кипенно-белой, а произойдет это буквально на глазах. Результат приятно удивит.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как они сами выбеливают белье или вещи:

"Я развожу доместос с водой, замачиваю в таком растворе футболки, и вуаля – все беленькое". "Вылила почти половину белизны примерно в 5 литров холодной воды, через 20 минут футболки были белые, а после постирала в стиральной машинке с ванишем для белых вещей и обычным отбеливателем. Поставила режим светлых вещей и 60 градусов. Через 2,5 часа достала кипенно-белые футболки!" "Добавила 100 миллилитров перекиси, налила 5 литров воды, вскипятила. Потом туда же в кипящую воду бухнула половину стакана сирального порошка и нарезала немного хозяйственного мыла. Покипятила полчаса, потом в стиралку при 60 градусах с суперполосканием. Отбелилось!!!"

