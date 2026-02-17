Не город, а настоящий призрак: Почему там никто не живёт - что произошло в Абхазии

Рассказ об удивительном городе, который раньше был настоящим раем, а теперь прятягивает сталкеров.

Путешественников со всего земного шара притягивают необычные места. Особенной тайной и мистикой окружены города и посёлки, которые были заброшены по тем или иным причинам.

Прошлое города

Расскажем об удивительном городе в Абхазии, который раньше был настоящим раем, а теперь притягивает только только любителей пощекотать нервы. При этом посещением этого места - абсолютно бесплатное.

Речь идёт о небольшом городке Акармара в Абхазии, раньше там кипела жинь, а сейчас нет даже коммуникаций. Хотя несколько семей всё-таки проживают, но вынуждены сами обеспечивать себя всем необходимым.

О городе рассказывают на портале "Туристический клуб "Восход".

Время ВОВ

Город пережил 2 периода потрясения, первый был в период Великой Отечественной Войны, когда территория была сначала разрушена, а потом полностью отстраивалась заново. Что примечательно, строительством занимались немцы, потому архитектура города скорее восходит корнями к немецкой, чем традиционной абхазской.

Второй период был во время конфликта 90-х годов прошлого века, после этого его жизнь полностью изменилась, а потом территория стала почти заброшена.

Советское время

В советские времена в городе велась выбработка угля, был обогатительный комбинат, электростанция. Инфрастуктура также была на уровне - школы, детские сады. Очереди на квартиры выстраивались на годы вперёд.

Но всё созданное было безжалостно разрушено во время вооружённого конфликта в 90-е. Город длительно был в осаде, велись обстрелы, люди гибли сотнями. Большее количество населения выехало на безопасные территории и больше не вернулось в город, красивейшие здания, уцелевшие после ударов снярядов, давно пришли в запустение.

Настоящее время

При этом природа Акормары остаётся шикарной - горы, чистейший воздух, шикарная изумрузная зелень. Всё это могло бы сделать его новым курортом, но пока об этом речи не идёт. Никто не стремится вкладывать средства в восстановление раздрушенного.

