По следам муриков: сказочное путешествие по улицам Мурино под Петербургом в поисках волшебных скульптур

Мурино, стремительно превратившееся из деревни в современный город, стало домом не только для тысяч людей, но и для уникальных арт-объектов — муриков.
Эти маленькие скульптурки, придуманные инвестиционно-строительной группой “Мавис”, выполняют роль хранителей жизни, наполняя город особенным смыслом. Между тем, как пишет RG, муриками фигурки назвали сами местные жители.
Мурики — стражи жизни: от чистоты до вдохновения
“Мурики — это маленькие скульптурки — хранители муринской жизни”, — так описывает их автор блога "Вдвоем на машине+".
Первым встреченным является Хранитель чистоты, вооруженный щетками и тряпками.
Далее, спрятавшийся среди камней, находится Хранитель растений, с бабочкой на голове и цветком за спиной. Неподалеку — Хранитель животных, который с гордостью держит на поводках собак, а коты уютно расположились на его груди.
Кстати, как пишет russiadiscovery, Мурики — это аналог Гномиков во Вроцлаве, Хомлинов — в Калиниграде, Кудесников-хранителей севера — в Архангельске, Волчков — в Вышнем Волочке.
Скрытые сокровища: где искать остальных хранителей
Улица Екатерининская, протянувшаяся на полтора километра, стала домом для многих муриков.
За лавочкой притаился Хранитель сладостей, намекая, видимо, на необходимость умеренности. Далее, у здания компании “Мавис”, на самом верху, с чашечкой кофе в руке, приветствует Хранитель домашнего уюта.
Рядом находится “Сад Четырех Сезонов”, ухоженное место для отдыха, где на камне альпийской горки расположился Хранитель вдохновения и творчества.
“Мы застали его в процессе”, — отмечают туристы.
У фонтана, под кустиком, сидит Хранитель хорошей погоды, держа в руках утку — символ воды, и спасательный круг.
“Так как Мурино, как и Петербург, расположен в дождливом регионе, то от этого Хранителя точно зависит солнечная погода”, — шутят путешественники.
Тайные уголки и неожиданные находки
Аллея, поворачивающая направо, становится местом, где мурики прячутся особенно тщательно.
В беседке можно обнаружить Хранителя сновидений с пижамой, одеялом и подушкой. На детской площадке, примостившись на перекладине, сидит Хранитель веселья и игр с мороженым и воздушными шариками, вызывая улыбку.
На высоте, с развивающимся шарфиком и символом богатства — жабой в руках, находится Хранитель благополучия.
Каждый мурик — это не просто скульптура, а маленький хранитель определенного аспекта жизни, делающий прогулку по городу настоящим приключением.