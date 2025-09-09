По следам муриков: сказочное путешествие по улицам Мурино под Петербургом в поисках волшебных скульптур

Этих существ легко не заметить. Их высота не более 25 см.

Мурино, стремительно превратившееся из деревни в современный город, стало домом не только для тысяч людей, но и для уникальных арт-объектов — муриков.

Эти маленькие скульптурки, придуманные инвестиционно-строительной группой “Мавис”, выполняют роль хранителей жизни, наполняя город особенным смыслом. Между тем, как пишет RG, муриками фигурки назвали сами местные жители.

Мурики — стражи жизни: от чистоты до вдохновения

“Мурики — это маленькие скульптурки — хранители муринской жизни”, — так описывает их автор блога "Вдвоем на машине+".

Первым встреченным является Хранитель чистоты, вооруженный щетками и тряпками.

Далее, спрятавшийся среди камней, находится Хранитель растений, с бабочкой на голове и цветком за спиной. Неподалеку — Хранитель животных, который с гордостью держит на поводках собак, а коты уютно расположились на его груди.

Кстати, как пишет russiadiscovery, Мурики — это аналог Гномиков во Вроцлаве, Хомлинов — в Калиниграде, Кудесников-хранителей севера — в Архангельске, Волчков — в Вышнем Волочке.

Скрытые сокровища: где искать остальных хранителей

Улица Екатерининская, протянувшаяся на полтора километра, стала домом для многих муриков.

За лавочкой притаился Хранитель сладостей, намекая, видимо, на необходимость умеренности. Далее, у здания компании “Мавис”, на самом верху, с чашечкой кофе в руке, приветствует Хранитель домашнего уюта.

Рядом находится “Сад Четырех Сезонов”, ухоженное место для отдыха, где на камне альпийской горки расположился Хранитель вдохновения и творчества.

“Мы застали его в процессе”, — отмечают туристы.

У фонтана, под кустиком, сидит Хранитель хорошей погоды, держа в руках утку — символ воды, и спасательный круг.

“Так как Мурино, как и Петербург, расположен в дождливом регионе, то от этого Хранителя точно зависит солнечная погода”, — шутят путешественники.

Тайные уголки и неожиданные находки

Аллея, поворачивающая направо, становится местом, где мурики прячутся особенно тщательно.

В беседке можно обнаружить Хранителя сновидений с пижамой, одеялом и подушкой. На детской площадке, примостившись на перекладине, сидит Хранитель веселья и игр с мороженым и воздушными шариками, вызывая улыбку.

На высоте, с развивающимся шарфиком и символом богатства — жабой в руках, находится Хранитель благополучия.

Каждый мурик — это не просто скульптура, а маленький хранитель определенного аспекта жизни, делающий прогулку по городу настоящим приключением.