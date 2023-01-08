Эльдар Рязанов

Случайная фраза едва не разрушила ее карьеру.
Актрисе приходилось безропотно терпеть.
Обида в сердце жива до сих пор.
Его играл очень известный актер.
Публика осталась недовольна.
И еще два неизвестных факта о любимом новогоднем фильме.
Об этих кадрах никто и не догадывался.
Непонятно, как фильм прошел цензуру.
Режиссер долго скрывал правду.
Не каждый решился бы на такой шаг.
Такого поворота событий никто не ожидал.
О картине не думали десятилетиями.
Вы и не догадывались, что происходило на площадке на самом деле.
Не увидели бы даже самые внимательные.
Так привыкли, что уже не замечаем.
Его даже изучают в школах.
Актеру Стасу Садальскому посчастливилось лично познакомиться со знаменитым режиссером Эльдаром Рязановым.