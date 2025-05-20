Двойное дно таланта: почему «Ленфильм» не разглядел Андрея Миронова

Любовь к Ленинграду — сложная, противоречивая и глубоко личная. Эта тема красной нитью проходит через всю жизнь Андрея Миронова, человека, чей талант сиял так ярко, что затмевал любые невзгоды.

Однажды поздно вечером Андрею позвонил Григорий Горин с вопросом: «Скажи, Андрей, если бы ты не жил в Москве, где бы ты еще хотел жить?» И услышал ответ: «В Ленинграде».

Наследник Петербурга

Любовь к городу на Неве Миронов, кажется, унаследовал. Вот в доме на Гончарной улице родился его отец — Александр Менакер. А проезжая через площадь Льва Толстого, актер обязательно просил притормозить у здания с башенками и говорил: «А дед-то мой, за два месяца до революции приобрел купчую на этот дом».

Спустя годы здесь появился театр его имени — словно круг замкнулся.

Воспоминания об «Астории»

Будь в 70-е годы здесь не кинотеатр «Арс», а гостиница, наверняка Миронов селился бы здесь, а не в номере-каморке под самой крышей исторического отеля на Исаакиевской площади.

«Астория» ему тоже как бы досталась по наследству — здесь останавливались его родители на гастролях и по вечерам оставляли маленького Андрюшу на попечение лифтера Дины, с которой так здорово было возить важных пассажиров вверх-вниз, вниз-вверх.

Кто мог подумать, что через четверть века ему придется спускаться с шестого этажа не на лифте, а идти по ковровой дорожке.

Город-испытание

Ленинград был для Миронова не только любимым городом, но и городом-испытанием. До съемок в роли Маркиза в «Достоянии республики» актеру не приходилось рисковать на съемочной площадке.

А всего 2 года спустя Миронову довелось и льва уговаривать, и висеть над рекой на вздыбленном крыле моста, на высоте 15-этажного дома, и нырять за ларцом в восьмиградусную воду… Но Ленинград готовил еще большие испытания, другого свойства.

«Ленфильм» и трагическая судьба

Удивительно, но почему-то режиссеры, работавшие на «Ленфильме», видели в Андрее Миронове вовсе не обаятельного и элегантного балагура. Его актерская судьба этому будто бы противилась.

На полку упал «Мой друг Иван Лапшин», в котором Миронову довелось сниматься с реальным уголовником, и для актера это было сущим кошмаром. На полку упала и картина Ильи Авербаха «Фантазии Фарятьева», в которой Миронов впервые предстал некрасивым, мешковатым и даже трагическим персонажем.

«Блондинка за углом» и потерянный потенциал

Сниматься в стенах первого в СССР универсама было непривычно для Андрея Миронова и в то же время любопытно. «Блондинка за углом» обещала стать яркой социальной сатирой на хозяев жизни из мира торговли, но киноначальство превратило ее в социальную мелодраму про принципиального астрофизика и перевоспитавшуюся продавщицу.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», город на Неве был для Андрея Миронова городом любви, городом-испытанием и городом-разочарованием. Не удивительно, что, когда ему предложили стать главным режиссером Ленинградского театра комедии, он отказался — словно боялся, что город сломает его окончательно.

Когда актер ушел из жизни, Центральное телевидение не показало ни одного фильма с его участием. Первыми отдали дань памяти великому артисту ленинградские телевизионщики, показав один из его лучших фильмов, «Фантазии Фарятьева» — словно пытаясь искупить вину за то, что не разглядели его гений при жизни.