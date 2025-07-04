«Будет вызывать существенные сомнения»: почему жалобы на навязчивых аниматоров не помогут туристам

Эксперт считает, что Административный кодекс уже учел все возможные нарушения в этой области.

В Санкт-Петербурге решили навести порядок с уличными аниматорами, которые в последние годы все чаще доставляют неудобства прохожим и туристам.

Депутаты городского ЗакСа Владимир Носов и Денис Четырбок предложили ввести штрафы за навязчивое поведение этих артистов — от 3 до 5 тысяч рублей за приставание с целью продажи фото, гадания или попрошайничества.

Почему это стало актуально?

Петербург — один из самых популярных туристических городов России.

Многие жалуются на уличных аниматоров, которые буквально преграждают путь, хватают за руки и одежду, чтобы сфотографироваться, а потом требуют деньги за снимки, порой по завышенным ценам.

Иногда дело доходит до угроз и даже драк. Жалобы на такое поведение поступают регулярно с 2019 года, и их число только растет.

При этом сейчас законодательство ограничивает ответственность за подобные действия только в метро, а на улицах Петербурга аниматоры остаются почти безнаказанными.

Что думают эксперты?

Адвокат, председатель Коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры» Олег Цуканов оценил новую инициативу.

«Введение таких штрафов и такой ответственности является, на мой взгляд, абсолютно чрезмерным. Кодекс об административных правонарушениях и также кодексы Москвы и Санкт-Петербурга об административных правонарушениях содержат в себе исчерпывающий перечень норм, предусматривающих административную ответственность за нарушения общественного порядка. Это может выражаться в неопрятной одежде, в приставании к гражданам, ну и так далее. Все вопросы связаны с доказыванием, соответственно, если такие поправки на федеральном уровне будут приняты, будут лежать на тех, кто будет возбуждать дела. Вина доказывается в совокупности доказательств, но ничего кроме, возможных заявлений граждан о том, что к ним кто-то приставал, в распоряжении органов, возбудивших это производство, не будет. Каждый раз такой административный материал будет вызывать существенные сомнения. Поэтому, с точки зрения реалии судебной практики, считаю данные законопроекты преждевременными, ненужными и не основанными на реальных нормах права», — считает эксперт.

Более того адвокат считает, что видеофиксация так называемых приставаний, и самое главное квалификация этих действий как приставаний, могут вызывать большие сомнения.

Так что туристам и местным жителям лучше запастись терпением и чаще говорить нет людям, которые пытаются заработать на вас.